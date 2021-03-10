復必泰新冠疫苗今起接種｜記得帶呢3樣文件　有1種情況不能進場

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-10 08:28

【新冠肺炎疫苗接種計劃／預約／復星BioNTech復必泰／科興／社區疫苗接種中心／接種地點】香港新冠肺炎疫苗接種計劃現正接受網上預約，而優先群組人士，3月10日起可以到社區疫苗接種中心及醫管局普通科門診接種復必泰疫苗，不過記得要帶備3樣文件。

先看哪12類人優先，及疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

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預約方法：新冠疫苗接種｜網上預約9大須知 做錯呢樣會DQ｜附登記網址

已預約接種疫苗的人士，可在選定的時間到選定的社區疫苗接種中心及醫管局普通科門診接種新冠肺炎疫苗，接種流程可及須注意地方，可看以下示範圖片。

接種流程＋注意位▼▼▼

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另外，接種當日緊記要帶備以下3樣文件，以免出現問題▼▼▼

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疫苗接種中心位置及接種疫苗種類如下▼▼▼

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

5類人不宜接種

但接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。

同場加映：安心出行App｜今起入食肆要用安心出行！申請使用方法＋7大須知

為鼓勵市民養成記錄出行習慣，減低新冠病毒擴散風險，政府推出了「安心出行」應用程式。該App由政府資訊科技總監辦公室統籌開發。

至於安裝申請、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

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安心出行App使用7大須知

不過究竟安心出行App可在哪些地方使用？收集的個人資料會如何處理？費用又需要多少？以下7大須知大家可參考。

安心出行App使用7大須知▼▼▼