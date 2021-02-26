増24宗兩周新高　K11名潮食館累計30人染疫　執枱工疑為零號病人

撰文： 張嘉敏 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-26 18:12

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（26日）公布確診個案反彈至24宗（個案編號：10928-10951），創近兩周單日新高。18宗本地感染個案中，其中一宗為源頭不明。

K11 MUSEA「名潮食館」再增確診個案，包括5名員工、5位食客及1名密切接觸者，群組累計有19人確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，連同初步確診個案，現時約有30人與名潮食館有關；於2月19日約有76人午餐，需要送往檢疫，呼籲當日曾在名潮食館午餐的人士致電1823。她指，名潮食館源頭有一名清潔人員，於2月18日有咳，而2月19日仍有上班﹑患者工作包括執枱，確診後病情危殆，正向食館其他人了解患者更多資料。

確診個案新增24宗，當中18宗為本地感染，1宗源頭不明。為近兩周以來最多確診數字，於2月12日亦曾新增24宗確診。輸入個案佔6宗，其中由巴基斯坦及烏克蘭返港患者帶有變種病毒M501Y。

名潮食館群組單日增11人確診 9人初步確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會交代個案，當中「名潮食館」群組再擴大，今日有5名員工、5名食客及1名密切接觸者確診。現時累計有群組有19人確診，包括11名食客，當中10人於2月19日到「名潮食館」午餐及1人於2月18日午餐，餘下5名員工及3名密切接觸者。

張竹君指，今日暫有20多宗初步確診，當中包括7位「名潮食館」食客、2名員工及2名密切接觸者，即連同初確個案，「名潮食館」相連的個案累計有約30宗。

張竹君：2月19日光顧午餐者高危

張竹君表示，約有76人於2月19日到「名潮食館」午餐，根據餐廳手寫紀錄找到8人，並有9人自行致電熱線找到，當中很多人已是確診者或已送到檢疫中心。張竹君指，於2月19日到「名潮食館」午餐人士高危，須全送檢疫中心，呼籲未找到的人士致電1823。

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清潔工發病前檢測陰性 18日開始咳

張指「名潮食館」源頭暫時找到一名清潔工，亦有負責執枱及將餐具拿到廚房。餐廳員工於2月14日、15日的檢測結果為陰性，而該名清潔工於2月18日開始咳，當日並無返工，於2月19日則工作至下午4時。患者病情較差，情況危殆，故未問到與客人接觸情況。

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