新冠肺炎．2.26｜科興疫苗開打首天　逾6000優先群組人士已接種

撰文： 袁澍 鍾妍 麥凱茵 李恩慈 鄭翠碧 陳家怡 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-27 09:14

第四波疫情持續，本港今日（26日）新增24宗確診個案，累計增至10,951。其中，尖沙咀商場K11 Musea食肆「名潮食館」群組擴大，累診19人確診及11人初步確診，負責執枱的員工懷疑是傳播源頭，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說可能出現超級傳播。

政府今日（26日）將展開大規模的新冠疫苗接種計劃，五類人士優先接種。至於另一款疫苗復星／BioNTech。

【17:31】張竹君表示，觀察到最近疫情有下降趨勢，但仍維持每日10-20個案，有不少不明源頭個案，進一步研究緊密接觸者追蹤如何預防傳播，正研究幾個方法，包括將患者密切接觸者檢疫安排擴大至患者發病前7日的人；規模細的公司可能現一宗個案都要做檢測；患者的有病徵密切接觸者可能會有延誤半日才確診，研究將他們的家居接觸者需檢疫3天，直至病徵密切接觸者有結果，如陰性，該人士可回家，如可行會在短時間推出此措施。

【16:58】張竹君醫生稱，名潮食館的員工確診，負責送餐具到廚房等，懷疑該員工或殘留飛沫在通道，「戴口罩可幫減低，但始終是密室，未必100%防止到，因有咳。」她指出，「7枱食客在1樓，10多張枱在地下，較多食客在地下層，（餐廳）可能有超級傳播。」確診者有8枱，7枱坐餐廳的地庫層。

【16:55】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，近日有市民到普通科門診取深喉唾液樣本樽，「要耐時間先收報告，部份市民過1周都未收到通知。」她說，社區需要突然大量增加，以及有其他社區檢測服務，其中一間外判化驗室未能在48小時提供結果，已敦促化驗室處理滯後個案。她透露，正在邀多幾個私營化驗室由下周起加入處理，應付增加化驗量。提醒市民如有病徵請立即求醫，樣本包服務是給無病徵的人。

【16:49】副政府資訊科技總監黃志光表示，K11 Musea名潮食館的相關人士都可以收到安心出行App通知染疫風險，又稱他的朋友到過K11 Musea亦收到，呼籲市民都安裝程式。安心出行App下載最新超過296萬，有助流行病學工作，用安心出行可免卻人手追蹤接觸史。

安心出行｜副資訊科技總監稱App助追蹤：朋友曾到K11都收到訊息

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、副政府資訊科技總監黃志光和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增24宗確診個案，創兩周新高。今日個案中，6宗輸入個案，18宗本地個案，其中1宗無源頭個案，住樂民邨，在大角咀做工程工作，有3,4名同事須檢疫。

尖沙咀K11 Musea名潮食館群組擴大，已有19人確診，涉2月18日一名食客，2月19日有10名食客,；5人是員工；3名是患者密切接觸者。

另外，初步確診個案約超過20 宗，其中11人是名潮群組，7人食客，2名員工，2名密切接觸者。即名潮食館群組有30人染疫。

初步確診個案中，亦有7人源頭不明，包括86歲女士，住土瓜灣；另一人是45歲男子，是屯門一間學校教書，住太子道341號；48歲男，在太古坊返工，在杏花邨45座；16歲男學生今年無上學，住油麻地， 傳染期有和10多名同學在體育館玩，但未知他們名字，衞生防護中心正追蹤相關人士。

隔離檢疫「加辣」 消息：周六起患者發病前7天密切接觸者須檢疫

【15:05】政府將收緊檢疫安排，據了解，衞生防護中心由明天（27日）起會更改把密切接觸者送入檢疫中心的準則，若患者屬於本地源頭不明個案，其在發病日計起7天前的密切接觸者，都需送入檢疫中心。現時衞生防護中心只會把患者在發病日計起，2天前的密切接觸者送入檢疫中心。另外，據悉衞生防護中心亦有另一項新政策，患者的密切接觸者如出現病徵，其家居接觸者都需入檢疫中心3天。

【14:41】隨着法庭事務全面恢復，由3月1日（星期一）起，司法機構會要求所有進入法院大樓的人士必須使用「安心出行」流動應用程式，以加強保護法庭使用者免受新冠肺炎感染。

【13:59】消息表示，今日新增約20宗確診 據了解，尖沙咀K11 Musea食肆「名潮食館」群組擴大至13人，即比昨天公布的11宗個案，再增2人。

▼佐敦官涌體育館 2月26日首天運作市民到場打科興疫苗▼

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【11:37】聶德權表示，德國BioNTech／復星疫苗料明早抵港，會盡快安排接種。

【11:28】公務員事務局局長聶德權今日表示，五個社區疫苗中心 首日運作，會為七萬人在未來兩星期接種疫苗。他認為接種程序要協調及磨合，但今日運作非常流暢。他又稱，政府會在3月1日將科興疫苗送到參與計劃的私家診所，私家診所最快下周二可以打科興疫苗，市民可以向私醫查詢預約，不必經政府的預約系統。

聶又指，明白早前預約反應踴躍，故政府會在3月1日早上9時再開放預約安排，預約時段至3月26日。有見不少市民、優先組別希望盡快接種疫苗，所以政府將3間接種中心轉為打科興疫苗，分別是將軍澳體育館、葵涌林士德體育館、屯門友愛體育館，這三間接種中心會運作兩個28天，即56天，之後視乎疫苗供應、需求再作更新。

【10:30】前律政司司長梁愛詩，早上9時許到中央圖書館疫苗接種中心。她約一小時後完成接種，並表示過程順利，又讚揚協助幫她接種的醫護人員「熟手」。

她又透露，已經一年多沒有回北京，「好希望打咗疫苗可以早啲通關，返北京探我哥一家人同埋老朋友」，呼籲多些市民可以接種疫苗，令疫情能夠早日受控。

【09:00:】新冠肺炎肆虐，全球寄望疫苗可為疫情帶來一線曙光。香港疫苗接種計劃從今日（26日）起，可讓優先群組市民正式接種科興疫苗。佐敦官涌體育館是首批5間接種科興疫苗的場所，未到8時已有數十名市民排隊等待。



劉先生年逾70，帶著60多歲的妻子和做廚師的兒子前來接種疫苗，他們認為早點接種疫苗可以保護自己的安全，加上從去年1月就已經沒有再能回內地探親，希望接種疫苗後可以免隔離過關。另外亦有安老院舍工作人員、中港車司機前來接種。

疫苗接種｜預約市民排隊打針 70歲長者一拖二：盼北上可免隔離

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

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何栢良指K11 Musea食客群組及不明源頭個案現危險訊號

▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

【00:05】本港今日（25日）新增13宗確診個案，政府於晚上刊憲，將8座住宅大廈納入強制檢測，包括大埔策誠軒Ｉ座、將軍澳維景灣畔第16座等，而愛民邨建民樓及嘉民樓亦需要強檢。任何人士於2月12日至2月25日期間，曾身處有關地點超過兩小時，需要於2月27日或之前作檢測。

強制檢測大廈｜增8樓宇 維景灣畔第16座、愛民邨兩座大廈上榜

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多13間餐廳上榜。當中曾到訪K11 MUSEA名潮食館的41歲男患者，於三日內曾到訪5間餐廳，包括元朗形點一期「北京樓」。此外，於確診者居住的大廈名單，太古有兩座大廈新增確診者，包括康怡花園D座及逸樺園1座。而有無源頭個案居於大埔策誠軒 I 座。

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