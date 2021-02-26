新冠疫苗｜官涌體育館三人未能接種　中心一更有2醫生及20護士

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-26 19:34

新冠肺炎肆虐，全球寄望疫苗可為疫情帶來一線曙光。香港疫苗接種計劃從今日（26日）起，可讓優先群組市民正式接種科興疫苗。作為首五間接種中心，官涌體育館今日上午大約有400市民已經接種科興疫苗，有三人因為敏感或者剛打了其他疫苗所以未能接種。

中心今日有2名醫生監場，另有大約20名護士在場打針及照看病人。目前共有70名醫生登記報名，5至6名醫生已經受訓完畢，有望能夠維持半年的運作。

劉宇隆表示疫情期間不少小朋友延遲看病，導致病情惡化，呼籲市民接種，讓社會回復正常。（羅君豪攝）

3人被拒絕打疫苗需重新預約

香港私人執業醫生協會代表、外科專科醫生郭寶賢表示，疫苗接種中心運作順利，截至今日下午1時許，已有約400人接種疫苗，暫時發現有3名市民因情況不合適，被拒絕在今日接種疫苗。郭表示，當中一名病人有過敏症，另外兩名則早前不久接種了十三價疫苗和流感疫苗，為了不讓疫苗的副作用「撈埋一齊」，中心謹慎起見，拒絕接種疫苗。

兒童免疫過敏及傳染病專科醫生何學工今早接種了疫苗，他說每一個市民進入中心，都要花10分鐘時間紋身身體的狀況，並要填寫表格，如果不合適會被拒絕接種，且若要再次接種，就需要重新預約，不過如果有同行者陪同，同行者情況正常，則即使本人不能接種，同行者亦可以接種，「希望唔好落空。」

3 香港私人執業醫生協會代表、外科專科醫生郭寶賢表示，疫苗接種中心運作順利，截至今日下午1時許，已有約400人接種疫苗，暫時發現有3名市民因情況不合適，被拒絕在今日接種疫苗。（羅君豪攝）

香港疫情控制相對好 有條件採用低風險疫苗

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，中午巡視佐敦官涌市政大廈疫苗接種中心，並即場接種疫苗，指感覺良好。他說他本人接種科興疫苗，一方面是科興是最早可以接種的疫苗，另一方面就是家中的情況，以及自己做醫生能較好控制風險，故而選擇風險較低的疫苗。他指，自己作為兒科醫生，見到近來許多兒童因為疫情延遲看病，部分病情惡化嚴重，呼籲港人能多為基層、弱者考慮，接種疫苗，恢復正常生活。

以色列因為率先且大範圍接種復必泰疫苗，傳播鏈被有效截斷，有人質疑為何香港不效仿。他表示，雖然比不上內地和台灣的疫情控制，但對比其他國家，香港的表現不差，因而有本錢去採用「低風險」的疫苗。至於是否能打「混合針」，他則表示這一刻尚不能，或許過多6個月至9個月，看到數據，或者可以再考慮。

70名醫生已登記

官涌體育館疫苗注射中心的運作，郭寶賢表示，現時大約有70名醫生已經登記報名，目前有5、6名醫生已經受訓完成。今日中心則有2名醫生監場。他說認為醫生有其他額外的自己的工作，相對不穩定，之後有機會成立call team，確保運作。

相對而言，護士會比較穩定。官涌體育中心每一日有兩更，每一更則需要20名左右的醫生。除了14個打針位置都至少一名護士負責注射外，另外還會有兩位護士看住情況。休息區亦會配備3名護士，市民注射完後的30分鐘時間，若有休克、過敏狀況發生，會送入病區處理。除此以外，還有3名護士會在中心內巡查情況。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼