安心出行｜副資訊科技總監稱App助追蹤：朋友曾到K11都收到訊息

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-26 19:10

尖沙咀商場K11 Musea名潮食館爆疫，有曾到訪該處的市民投訴，未有收到安心出行的通知。副政府資訊科技總監黃志光今（26日）出席疫情記者會時表示，有朋友曾到過K11 Musea，有收到感染風險通知，指若市民無網絡有機會就收不到通知，又指市民如發覺安心出行有問題，可向他們查詢，「睇吓會唔會佢手機有問題定咩嘢。」

2月26日，政府交代最新疫情。（余俊亮攝）

黃志光表示，安心出行最新下載量超過296萬，指程式可以免卻人手追蹤確診患者的接觸史。他引述朋友經驗，「我有個朋友其實正正就係曾經到訪過K11呢個場所，所以佢收到一個咁嘅感染風險通知」，提醒留意身體情況或建議接受病毒檢測，亦知道有確診患者是收到程式的通知，前往檢測後確診。

他說，會為安心出行App增加不同類型通訊訊息，如向曾於特定日期和時間到訪場所人士，若須強制檢測，會發出訊息。他表示，現時只要與確診患者在同一場所「1分鐘重疊都會有（通知）」。

但有多篇報道指出，有曾到訪名潮食館的食客需要強制檢測都無收到安心出行通知。黃志光說，名潮食館有14確診者有用安心出行，確診者傳染期曾到過的48個地方資料可予其他程式使用者下載，「如果佢冇網絡，可能收唔到」，指衞生防護中心亦有呼籲到訪人士進行檢測，若認為系統有問題，「我建議向我哋查詢，睇吓會唔會佢手機有問題定係咩嘢。」

早前網上有指百慕達等地區，安心出行下載量排第一名，黃志光稱，部份在最受歡迎應用程式中排首位的地方，安心出行下載率為零，「唔知點解排第一」，懷疑是在香港受歡迎，就在其他地方推薦使用。

就尖沙咀K11 Musea 名潮食館爆發群組，創新及科技局局長薛永恒表示，和患者在相若時間身處餐廳，即18至19日，才會收到通知。（余俊亮攝）

就尖沙咀K11 Musea 名潮食館近日有新冠肺炎群組爆發，有使用「安心出行」應用程式的食客指沒有收到感染風險通知，創新及科技局局長薛永恒表示，和患者在相若時間身處餐廳，即18至19日，才會收到通知。

他指，但是次衞生防護中心所規定食客要接受強制檢測的時間超出該兩日，故有食客沒有收到通知。他表示，聽到專家意見，建議改良程式設計，增加發出強制檢測通知功能，他持開放態度，認為可再討論，目標是用好科技協助市民防疫抗疫。

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