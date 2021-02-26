新冠肺炎｜初確逾20宗　學生曾與十多人於體育館玩　未知他人身份

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-26 17:54

新冠肺炎疫情持續，今日（26日）增24宗個案，創近兩周新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步陽性個案達20多宗，當中一名居於油麻地的16歲男學生，雖在今年內未有上學，但在傳染期曾與10多名人士於體育館遊玩。張形容，相關人士可能屬高危者，惟男學生「未必畀到（他們的）名」，當局現正追蹤他們。 張竹君又指，另一宗初步陽性個案涉一名22歲、於紅磡德萃幼稚園做文職女子。張表示，女子主要在接待處帶領學生到課室，現時全校須停課及大清洗。

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張竹君指，今日有逾20多宗初步陽性個案，並交代了部分不明源頭個案的資料。她指，有一名居於土瓜灣美景樓的86歲女士，於2月1日開始咳嗽，期間因腳腫求醫；到25日，由於該女士本身曾中風、坐輪椅，並有高血壓，須召救護車入院，情況危殆。另一宗個案，為一名居於何文田太子道豪華之家的45歲男子。張竹君指，男子於屯門一間學校任教，最後一日上班為2月8日，不過他於22日才開始不適，估計與學校無關，暫未找到高危因素。

張竹君續指，有一名居於油麻地金勳大廈的16歲男學生，今年內雖未曾上課，但在傳染期與10多名人士在體育館玩，認為各人屬高危人士，但男學生「未必畀到名」，當局正追蹤各人。另外，張指有一名居於東涌逸東邨祿逸樓的22歲女子，在紅磡德萃幼稚園任文職，主要在接待處帶學生到課室，現時全校須停課大清洗。

不過德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎澄清，該名確診文員，並非負責帶領學生進入班房，工作時亦沒有帶班或接觸學生，相信與衞生防護中心溝通時有誤會，校方已聯絡中心要求更正有關訊息。

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除了上述個案，張竹君稱有一名住杏花邨45座的48歲男子，於太古坊林肯大廈上班，曾外出進餐及打高爾夫球。另有一名居於大埔南華莆村屋的42歲女子，本身於銅鑼灣任文職，曾參與6至7人的聚會。此外，有一名居於土瓜灣燕安街22-24號的38歲男子，在元朗裕景坊祥發大廈一間食肆工作，本身並無病徵，15日曾接受檢測，當時結果為陰性；但25日再檢測時則為陽性。