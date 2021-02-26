確診食肆｜今增18間　名潮群組到港九多間餐廳　米芝蓮國金軒上榜

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-26 23:24

新冠肺炎疫情反覆，今日（26日）確診數字反彈至24宗，K11 MUSEA「名潮食館」群組再擴大至30人。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多18間餐廳上榜。有曾到「名潮食館」的確診者到訪多家餐廳，包括國際金融中心（IFC）商場的Greyhound Cafe，及米芝蓮推薦餐廳、位於尖沙咀酒店The Mira 3樓的國金軒等。

衞生防護中心晚上更新患者行蹤，當中一名42歲男患者（個案編號：10939），他無病徵，居於馬鞍山觀瀾雅軒4座，曾到K11 MUSEA「名潮食館」，他報稱於2月22日曾到灣仔金記冰室；於2月23日曾到國際金融中心（IFC）商場的Greyhound Cafe及美麗華商場The Mira內的國金軒。他亦曾到灣仔中望商業大廈、中環萬年大廈及沙田富寶花園商場。

43歲名潮食館群組患者到灣仔三家餐廳

另一名居於灣仔熙華大廈 B 座的43歲確診女患者（個案編號：10940），她無病徵，同樣曾到K11 MUSEA「名潮食館」。她報稱於2月22日到訪灣仔北海中心利苑酒家、灣仔機利臣街 4 號地下「糙米家」，及2月23日到訪灣仔QRE Plaza 「渝味曉宇重慶老火鍋」。

而一名居於何文田君頤峰2座的70歲女患者（個案編號：10932），於2月22日發病。她同樣曾到「名潮食館」，報稱於2月20日到大埔逸瓏灣 II 期「逸翠軒」；於2月21日到奧海城糖心軒及屯門黃金海岸酒店沙嗲軒。糖心軒於日前亦有另一名確診患者到訪。

此外，患者行蹤方面，一名17歲男患者（個案編號：10935），居於香港仔華貴邨華賢樓，曾於2月20日到香港專業教育學院 (李惠利)。一名39歲男患者（個案編號：10936）曾於2月21日到Megabox商場；一名67歲女患者（個案編號：10941），居於美孚新邨，曾於2月24日到九龍城「逸．酒店」。

君頤峰2座上榜

患者居住大廈方面，周四（26日）被納入強檢的愛民邨建民樓，再多一名確診患者；而維港灣 7 座及秀茂坪邨秀康樓則分別新增兩名確診者。一名確診者居於何文田君頤峰2座，為70歲女患者。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

+ 9 + 9 + 9

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

+ 4 + 4 + 4

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼