名潮食館爆疫涉30人　K11 MUSEA人流大減　市民：唔會喺度食嘢

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-27 16:27

衞生署昨日（26日）公布，尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館群組再有人染疫，至今累計19人確診，初步確診個案中11人來自名潮食館群組。

記者中午時分到K11 MUSEA視察，發現商場內的人流較以往周末疏落。有到商場逛街的市民表示，得悉商場有餐廳現確診群組，感到擔心，會盡量小心，不會在商場用餐；亦有到戲院看電影的市民打算「睇完戲直接走」，不會再在商場逗留。

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睇新聞得悉消息感擔心：摸到嘢會洗手

李先生表示，從新聞得悉商場有餐廳現群組及超級傳播者，亦感到擔心，不過最重要是自己「小心啲」。同行的李太指「嚟都擔心，但嚟到見唔多人」，又笑言「其實唔知間嘢喺邊」，但相信有確診者後商場會安排清潔，自己亦會注意衛生，「摸到嘢洗手」。被問到是否因此降低在商場用餐的意欲，李太就指本身已較少在街外用膳，如商場現確診者更會盡量避免。

記者中午時分到K11 MUSEA視察，發現商場內的人流較以往周末疏落。（曾凱欣攝）

憂商場有群組爆發 李太：避免在商場用膳

和丈夫攜同兒子到K11 MUSEA的李太指，「聽過吓」商場餐廳有多人染疫，今日與丈夫和兒子只是打算到尖沙嘴海旁，但經過見到商場方打算入內「行吓，唔打算留好耐」。被問到會否擔心商場有群組爆發，她就指有少許擔心，故「食嘢盡量唔會」，會盡量避免在商場用膳。

梁先生與友人均對商場餐廳現群組感擔心，打算「睇完戲直接走」，不會再在商場逗留。（曾凱欣攝）

市民趁戲院停運前睇戲：睇完直接走

UA Cinemas日前宣布K11 Art House，將於2月28日，即明日停運。梁先生和余先生特意趁最後一日到K11 MUSEA內的戲院看電影，他們異口同聲地指知道商場餐廳有多人確診都感到擔心，「所以唔會喺度食嘢，戴住口罩都安全」，他們都打算「睇完戲直接走」，不會再在商場逗留。

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