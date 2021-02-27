張竹君：確診數字有反彈　或因新年及措施放寬　今起收緊檢疫安排

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-27 18:52

本港今天（27日）新增33宗新冠肺炎確診個案，31宗本地感染中有10宗屬源頭不明個案。尖沙咀K11 Musea名潮食館群組進一步擴大，再多15宗相關個案，另有7宗為初步確診的相關個案，今天共增22名人士染疫。 相隔兩個多星期，今天新增個案數字再破30宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，觀察到最近兩至三天確診個案數字有反彈，部分是由於名潮食館出現爆發，相信多宗源頭不明個案和有農曆新年活動，以及食肆放寬防疫措施有關。

尖沙咀K11 Musea名潮食館群組進一步擴大，再多15宗相關個案。（資料圖片／余俊亮攝）

張竹君表示，觀察到最近兩至三天確診數字有反彈，一半是由於名潮食館出現爆發，而今天有10宗和早前患者不相關的個案，認為數字有點高。翻查紀錄，上次錄得10宗或以上的源頭不明個案為本月17日。

她指，除了餐廳爆發之外，很多患者有聚會和活動，該10位沒有源頭個案分布廣，相信和有農曆新年期間活動，以及食肆放寬防疫措施有關。她指，可見患者踴躍出街吃飯，行蹤反映他們活動比較活躍。她指，預料了農曆新年和放寬防疫措施後，疫情會有反彈，需要觀察目前措施能否控制疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信多宗源頭不明個案和有農曆新年活動，以及食肆放寬防疫措施有關。（梁鵬威攝）

她表示，昨天提及三項收緊的檢疫和檢測安排今日起實行，包括若有一名工作人員傳染期上班，工作地點的全部員工須檢測。當局會追蹤本地無源頭個案，其發病前7天的密切接觸者須要檢疫，以及如密切接觸者如出現病徵，懷疑個案的家人須要檢疫3日。

政府昨天（26日）展開新冠疫苗接種計劃。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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