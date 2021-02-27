市民陪長者打疫苗獲接種資格　讚政策好：本身冇得打諗住返大陸打

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-27 16:21

今日（27日）為疫苗接種計劃的第二日，今早陸續有合資格市民到官涌體育館疫苗接種中心接種疫苗，當中有不少市民陪同長者前來，以照顧者身份接種疫苗；亦有建築工人單獨到場接種疫苗，唯建築工人應不屬於優先接種群組。

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今日（27日）為疫苗接種計劃第二日，繼續優先接種組別人士到官涌體育館的疫苗接種中心接種疫苗，當中有不少市民陪同七十歲以上長者一同接種，以同時獲得疫苗接種資格。

市民：「本身冇得打諗住返大陸打」

林先生於今早陪同長者到官涌疫苗接種中心接種疫苗，他認為讓照顧長者人士一同接種疫苗的政策很好，「起碼有得打」，他又指假如香港未能提供疫苗接種本打算回到內地接種疫苗；林先生又指對疫苗期待已久，「起碼有個預防作用」，但對於疫情能否緩和，則須視乎有多如人接種疫苗，「少人打冇咩用」；而比較兩地疫情，林先生則認為香港的疫情較為嚴重，他指出內地對市民出行的紀錄較為嚴密，較容易進行病毒追蹤，香港雖然有「安心出行」，但作用卻不大，「外賣又唔洗登記，手寫未必可以即時確認，效率冇咁大」。

服務業亦應獲優先接種疫苗

黃先生今早陪同母親到接種中心一起接種疫苗，他指原先打算為兒子一同登記接種疫苗，惟18歲以下人士不符合長者照顧人士資格，所以未能一同接種疫苗；對於疫苗接種的安排，黃先生則感到很滿意，「好吖，好暢順」，「工作人員做得好到位，每樣嘢都解釋得好清楚」；黃先生亦認為優先接種疫苗的準則不用只計年齡，亦需考慮工作上會否接觸大量市民，「好似尋日酒樓群組果啲，接觸客人果啲都應該要優先打」。

當中有不少市民陪同七十歲以上長者一同接種，以同時獲得疫苗接種資格。（馬煒傑攝）

「儘快搵多啲疫苗俾大家打」 望可早日除下口罩

梁女士亦同樣陪同長者於今日到官涌接種中心接種疫苗，而隨行的小朋友則不符合資格而「冇份打」。梁女士希望政府可儘快尋找更多疫苗回港，讓更多香港市民可以接種疫苗，「都唔想再咁多地方closedown，lockdown，經濟冇咁差」，「細路仔讀書又甩咗，返工又冇咁efficient ，希望想全世界都打哂咁就最好」。而副作用方面，則指出所有疫苗都有副作用，所以都是要自己衡量。

建築公司員工獲接種疫苗 「公司幫手登記」

自稱於建築公司工作，屬於建築群組的曾先生亦與朋友於今早到官涌疫苗接種中心接種疫苗，但經記者翻查建築從業員並不屬於優先接種群組，曾先生則解釋接種疫苗是由公司安排及登記，再叫他來接種。但據疫苗接種預約網站顯示，在五個優先接種群組中，有一個是維持必要公共服務的人員（包括政府服務合約工），未知該建築從業員是否屬此界別。本報已就此問題向食衛局及公務員事務局查詢，正等待回覆。



曾先生指本身都擔心疫情，工作上亦與疫情疫症接觸較多，並相信接種疫苗後會有一定成效，而他對於疫苗種類並沒有特別選擇，有疫苗就先接種。