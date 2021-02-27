新冠肺炎｜林鄭：26次封區找出20確診個案　應以科學態度看疫苗

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-27 13:32

新冠肺炎疫情持續逾一年，特首林鄭月娥今日（27日）發表文章，回顧過去一個月的抗疫成果。她表示，政府樂見抗疫取得2項正面進展，第一是由去年11 月下旬開始的新一波疫情已明顯放緩，可在農曆新年假期後有限度地放寬社交距離措施，及逐步恢復學校的面授課堂，經濟活動及市民日常生活慢慢回復正常。 第二是首批新冠疫苗抵港，並按法例獲批在香港緊急使用，政府疫苗接種計劃隨即展開。林鄭又指，政府會努力不懈地加強檢測、竭力追蹤確診個案的緊密接觸者，務求切斷病毒傳播鏈，達致「清零」目標，並透過廣泛接種疫苗，讓香港走出「疫」境。

林鄭又提到，近日每日新增個案已回落至單位數或低雙位數水平，政府和很多市民一樣，對疫情緩和都舒一口氣。然而她提醒市民，必須留意每天仍有單位數字的本地源頭不明個案，顯示社區內仍有隱性患者；農曆新年期間的市民聚會及隨後放寬的社交距離措施，亦帶來一定的風險，必須強調現在不是鬆懈的時候。

由本月1日至今，已有超過200幢大廈或處所被納入強制檢測公告。另外，上月23日至本月10日期間進行的密集式「封區」，政府動員接近12,000人次公務員，涉及40個政策局及政府部門，共進行了26次行動，為約25,000人進行檢測，當中找出20個確診個案。林鄭表示，過程中有關部門不斷汲取經驗和改善流程，將對「受限區域」內居民的影響減至最低。

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籲市民以科學態度看待疫苗 勿輕信謊言

因應放寬社交距離措施，政府要求食肆及指定處所員工定期檢測，在政府的措施及各界支持和配合下，本月的每日平均檢測量超過70,000次，比上月上升7成。此外，「安心出行」流動應用程式至今的下載量已達300萬，林鄭稱事實證明，沒有出現任何私隱問題。

另外，科興疫苗及復必泰疫苗已分別到港。林鄭與司局長等已率先接種，據她所知參與接種人士至今感覺良好。她又強調，兩款疫苗都經過專家評估，並由食衞局局長按法例認可在香港緊急使用，市民應以科學的態度看待疫苗，不要輕信各式各樣有關疫苗的謊言。