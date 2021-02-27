九巴逼「翻閹」車長轉半職釀工潮　管方連發兩通告圖降溫

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-27 18:47

九巴過去會以合約形式「翻閹」續聘已退休車長，每年續約。惟今周突宣布退休續聘車長，下月1日起只能獲以半職聘用，更指定夜更崗位。事件引發工聯會屬會的汽總九巴分會不滿，上周四(25日)到尖沙咀碼頭巴士總站抗議。 《香港01》獲得九巴內部兩份通告，管理層圖為事件降溫。通告指，半職職位仍可享有全職車長相同福利，九巴又稱在經濟環境惡劣下，讓退休同事有工作機會，是「尊重退休同事」，及維持車務營運需要。

九巴連日發兩張通告，首張於周四(25日)發出的通告中指出，是經過人手恆常檢討及審慎考慮後，3月1日起向新聘請或續約的退休重聘車長，提供半職夜間職位。通告指，已與一批合約即將屆滿的退休重聘車長商討新編更事宜，聲稱絕大部分車長已回覆同意或積極考慮有關安排。

至於另一張於翌日發出的通告，則重申新安排只涉退休重聘車長，現職非退休重聘車長的合約維持不變。通告中形容，是次安排是在平衡車務營運需要時，「在經營環境惡劣情況下繼續提供工作機會予退休人士」，之後會按乘客量和營運需求，適時作出檢討，又指會繼續聘請半職及時薪車長，擔任夜更崗位。

▼2月25日，汽總九巴分會於尖沙咀碼頭巴士總站企圖「突襲封站」▼

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汽車交通運輸業總工會九巴分會指，九巴的安排令員工之間彌漫着強烈不滿情緒，質疑新發出的兩張通告是「企圖為事態降溫」，但工會稱，工友對政策和工作安排仍存有疑慮，會收集問卷，要求公司跟進及改善。

汽總九巴分會主任黎兆聰上周四曾與多名工會代表，到尖沙咀碼頭巴士站，發動「突襲封站」。工會代表當日曾嘗試走出馬路位置，遭現場警員警告後，即返回行人路。他當時表示，若九巴拒撤回方案，必定會將行動升級，採取更激烈行動，如「唔睇錢箱」或按章工作，甚至「隨機封站封廠」。

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