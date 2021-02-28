188元搶海洋公園票、住萬豪酒店攻略　園方教路如何快人一步

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-28 10:00

海洋公園日前公布將於周一（3月1日）起連續11日推出「好賞！玩轉海洋公園」食．玩樂限時搶購禮遇，以及港人限定「無限次入場證」折扣優惠。當中以3月11日有機會以188元，搶購香港海洋公園萬豪酒店二人住宿連海洋公園入場門券兩日一夜套票，連二人自助早餐，但名額只有10份。 《香港01》記者向園方了解後，得悉要「做足準備」增加鬥快購得門票及禮品的機會，海洋公園方面提醒，要先準備好信用卡、入場人士姓名、個人資料及電郵，以便以最快速度填好為防疫有關的個人資料，方可「快人一步」。

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海洋公園表示，由2021年3月1日至11日，於3月首兩星期的周一至周四下午4時到海洋公園官方網站，可以用88元之「破天荒超筍價」，選購公園門票、美食套餐、遊戲券及特色精品，首日抽獎的為原價520元的尊貴版海洋快證一張，名額100張。

另外，下周四（3月4日）則有價值高達近港幣8,000元之海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜，賣完即止。

188元購公園、酒店連自助早餐 名額只有10個

限量優惠當中，最吸引的，是壓軸優惠於3月11日推出，可以以優惠價188元購買原價3,600元的海洋公園萬豪酒店二人住宿連海洋公園入場券兩日一夜套票，連二人自助早餐，名額10份。

有興趣人士需於當日「鬥快」購票，售完即止。海洋公園方面提醒，要先準備好信用卡、入場人士姓名、個人資料及電郵，方可「快人一步」。

3月4日則有價值高達近港幣8,000元之海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜，名額兩個。（海洋公園圖片）

另外，部份優惠只適用本身持有海洋公園入場門券，方可參與，如3月2日可用88元，搶購原價388元的海龍王餐廳午市四道菜套餐，及248元的爐炭燒午市四道菜套餐，名額各50份。

3月2日可用88元，搶購原價388元的海龍王餐廳午市四道菜套餐，及248元的爐炭燒午市四道菜套餐，名額各50份，但值得一提的是，顧客需本身持有海洋公園入場門券，方可參與。（海洋公園圖片）

3月11日有機會以188元，搶購香港海洋公園萬豪酒店二人住宿連海洋公園入場門券兩日一夜套票，連二人自助早餐，但名額只有10份。（海洋公園圖片）