海洋公園｜劉鳴煒指公眾開放園區餐廳定位中高檔次　或設最低消費

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-22 17:16

立法會經濟事務委員會今日（22日）就海洋公園未來路向開會，商討今年初公布的「重生方案」，建議由政府再提供一筆過16.7億元補貼。海洋公園主席劉鳴煒今日（22日）在立法會表示，爭取水上樂園於今年8至9月投入服務，但事前須聘請人手，並期望樂園的招標及外判，縮短至1年內完成，因此希望立法會通過撥款方案。 不過，多名議員憂慮旅客湧到山下園區卻不消費。劉鳴煒指，山下園區的餐廳將定位為中及中高檔次，競爭對手為本港其他中檔次餐廳。工聯會立法會陸頌雄質疑，「劉主席嘅中檔，同一般市民所理解既中檔又唔同喎。劉主席嘅中檔可能我都食唔起喎。」

▼2月18日，海洋公園重新開放情況▼

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期望外判及招標縮短至1年內完成

海洋公園去年獲撥款54億元維持營運， 今年初再度公布「重生方案」，建議政府再提供一筆性補貼16.7億元，亦為海洋公園未來4年的保育工作，每年撥款最多2.8億元。劉鳴煒今日在立法會表示，爭取水上樂園於今年8至9月投入服務，但事前須聘請人手，惟「呢個時間點仲爭取緊」。同時，外判及招標園區的設施，亦須通過方案後，才可與合作夥伴接洽，期望縮短至1年內完成，因此希望立法會通過撥款方案。「2021年下園區開始招標，關卡係我哋嘅方案係咪得到立法會同意。」

工聯會郭偉強坦言，自小於南區長大，對海洋公園抱有情意結，不過已明白公園已完成過去的歷史任務，建議政府以借貸取代補貼︰「將來若有經濟不善是否又攞？借埋佢算。」商務及經濟發展局長邱騰華回應，去年54億的撥款中，佔17億元是利息，在海洋公園的現金流即將耗盡下，需要資金上的補助。他更指，最初數年需時間達至收支平衡，相信未來10年「都係一盤正數」。

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水上接駁服務通往淺水灣、赤柱等地

對於被質疑「躍動港島南」流於口號，旅遊事務專員黃智祖回應，海洋公園將設有水上接駁服務，由私人市場營運，屆時可在大樹灣乘船到淺水灣、赤柱等地。邱騰華補充指，南區區議會有水上接駁的訴求，因此會由發展局牽頭擴闊海上的聯繫。至於山上園區拆卸設施的進度，劉鳴煒表示會循序漸進地拆卸，但沒有直接回應是否會扣減門票價格，但或會增加表演漏補設施的不足。

劉鳴煒指，若無法控制山下園區的人流，或可考慮設最低消費，或消費一定金額贈送海洋列車車票。（資料圖片／羅君豪攝）

可考慮設最低消費 或消費指定金額贈送車票

此外，山下園區免費入場亦是被受關注的問題，多名議員憂慮旅客湧到公園卻不消費。劉鳴煒稱，了解過去數年因樂園擠迫的問題，令旅客感到不快，但他強調「免費唔係代表冇規矩」，指屆時若無法控制人流，或可考慮設最低消費，或消費指定金額贈送海洋列車車票。

劉亦指，山下園區的餐廳將定位為中及中高檔次，競爭對手為本港其他中檔次餐廳。不過工聯會立法會陸頌雄質疑，「劉主席嘅中檔，同一般市民所理解既中檔又唔同喎。劉主席嘅中檔可能我都食唔起喎。」劉鳴煒支吾以對數秒後，只簡單回應，「我哋係為咗吸引大眾，而唔係高消費人士，會妥善處理。」