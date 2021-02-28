電子消費券將只准市民選一支付工具　陳茂波：免複雜拖慢進度

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-28 13:29

新一份《財政預算案》將向市民派發5,000元消費券，為盡快推出計劃，財政司司長陳茂波今日（28日）稱，初步容許市民只選擇一個電子支付工具，否則會令計劃變得複雜阻礙進度；又會跟支付工具商討，豁免商戶接收消費券時的手續費，令更多小商戶都受惠消費券的經濟提振作用。

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已跟八達通等電子支付工具商討

陳茂波去年向成年永久居民派發1萬元，上周三（24日）在財政預算案公布改為分5期發放共5,000元電子消費券，涉款約360億元，期望暑假開始接受登記。他今早出席無綫電視節目《講清講楚》指，已經跟八達通等電子支付工具商討，初步傾向市民只容許選擇一個支付工具，因為要快速推出，否則會令情況複雜拖慢計劃。

他重申電子消費券計劃毋須實名制，會繼續為商戶安裝機器，並跟電子支付工具商量豁免商戶電子消費券的手續費，但要視乎八達通等公司的系統，能否將電子消費券金額跟其他消費金額區分開。

電子消費券預期暑假開始接受市民申請，被問到如果屆時疫情再轉差，計劃是否都要推遲。陳茂波指在特首林鄭月娥帶領下壓制疫情，而過去兩個月檢測量相當大，而且近日又開展疫苗接種，對控疫有信心，亦希望得到市民支持合作，計劃推出後亦可按疫情走勢，鼓勵市民網購。

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預告未來未來幾年或續減少派糖規模

派糖方面，陳茂波指要到2025/26年度才錄得100多至200億的少量盈餘，但扣除綠色債券等項目後，其實仍然錄得赤字，而過去兩年的全球變化都顯示局勢變幻莫測，難以掌握走勢，理財上需要留一手，不能排除未來幾年度會繼續減少派糖規模，亦可能因全球最低有效稅率，會略加稅率，會視乎收入來源通盤考慮。

他形容政府是以「組合掌」提振本港經濟，估計香港及歐美地區本年中的經濟動力會加大，雖然現時失業率已達7%，可能會再錄得小量升幅，但認為今年不悲觀，經濟會逐漸改善。政府設立8萬元失業貸款，預計壞帳率25%，陳茂波相信失業率紓緩後，市民有工開都會願意向政府還錢，期望社會放下矛盾，互相支持及體諒，每次跨過難關後都可以建設更美好香港。被問到會否想「再上一層樓」，他無直接回應，僅稱在林鄭月娥帶領下，會全心全意抗疫，上下一心全力以赴。