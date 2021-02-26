電子消費券｜行政費6.1億元被指天價　政府派錢邊次成本最貴？

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-26 19:05

【財政預算案2021 / 電子消費券】新一份財政預算案日前出爐，公布將向每名合資格人士，派發總額5,000元的消費券，將分為5期發放。然而當局預算推行項目的行政費將高達6.1億元，遭社會各界批評屬「天價」。 財政司司長陳茂波任內，於去年及2018年財政預算案，曾分別推出派發現金1萬元，及向合資格人士派4,000元的「關愛共享計劃」，兩次派錢行政費分別為3.6億元及3.1億元。換言之，今年派發5,000元消費券的行政費，金額高達6.1億元，以總金額計或是近年最高。不過若以受惠人數，人均行政費成本計則仍較「關愛共享計劃」低。 2011年，前財政司司長曾俊華曾向市民派錢6,000元，當時總行政費約2.06億元，約610萬市民受惠，人均行政費用約為33.7元。今次電子消費券計劃的人均行政費卻達84.7元，比10年前的直接派錢計劃，行政費貴上1.5倍。

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電子消費券人均行政費成本估算約84.7元

陳茂波於財政預算案中指，為刺激經濟、帶動消費市場及其他經濟環節加速復蘇，將會向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000元的電子消費券。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。

在行政費方面，政府料計劃涉款6.1億元，若按受惠人數計算，電子消費券計劃的人均行政費達84.7元。消息人士解釋，由於電子消費券較現金發放計劃複雜，籌備時間會較長，而行政費亦較高。陳茂波其後強調，計劃的行政費只是預算，因為仍要物色相關的儲值工具商商討；而財經事務及庫務局局長許正宇則表示會小心運用公帑，盡可能壓縮費用。

▼政府推出電子消費券料可刺激消費市道▼

「關愛共享計劃」人均行政成本104元

於陳茂波任內，早有兩次派發現金作一次性紓困措施的經驗。於2018年，財政盈餘高達1,490億元，為紀錄新高，不少市民不滿政府未有「還富於民」。其後政府為急急「補鑊」，推出「關愛共享計劃」，向合資格成人發放最多4,000元。然而該計劃須經資產審查，亦設多個條件，如所獲金額須抽除薪俸稅退稅額、在港沒有物業等。

根據立法會2020年文件，「關愛共享計劃」共收到347萬宗申請，政府向300萬名合資格人士發放約110億元；而行政成本為3.11億元，或每名成功申請者104元。

去年直接派錢人均行政費51.4元

至2020年，本港初受新冠肺炎衝擊，陳茂波於去年的財政預算案公布，向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，希望鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力。陳預計措施可惠及約700萬人，涉及約710億元開支。而根據政府今年公布資料，現金發放計劃行政費約為3.6億元。人均行政成本約51.4元。

去年政府曾料，預算行政費用達10億元，包括銀行手續費及額外人手等開支；亦會保存收集的資料及建立的系統，政府未來有相關計劃時可以重用。陳茂波今日（26日）亦曾指，當局會以去年派發現金時已建立的系統，落實派發電子消費劵。

若再比較2011年，前財政司司長曾俊華曾向市民派錢6,000元，當時總行政費約2.06億元，約610萬市民受惠，人均行政費用約為33.7元。今次電子消費券計劃的人均行政費卻達84.7元，比10年前的直接派錢計劃，行政費貴上1.5倍。