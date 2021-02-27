電子消費券｜陳茂波：細節存微調空間　是否分5期發放要平衡意見

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-27 10:08

財政司司長陳茂波於本周三（24日）發表財政預算案，他今早（27日）在港台節目表示，估計今年中經濟會變好，倘在零售及餐飲業注入動力，可穩住就業市場。 陳茂波又稱，電子消費券的執行細節存在微調空間，譬如5,000元是否須分五期發放等，要平衡多方意見。他坦言，難免有市民將消費券用於日用品、無額外消費，但不會因個別情況而放棄大局觀，相信措施對刺激消費，有一定作用。

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陳茂波稱，本港經濟連續兩年轉差，去年生產總值下降6.1% ，不少處所面對壓力大。他估計，今年中疫情會受控，經濟會變好，倘在零售及餐飲業注入動力，可穩住就業市場。

對於不少市民關心電子消費券的執行細節，譬如5000元是否須分五期發放等，他認為執行上存在微調空間。有市民擔心每次使用的金額大，只有大商戶能得益；而就大金額商品，商戶可推出免息分期等推廣，政府需平衡多方意見，聽意見及整理後再公布。

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他坦言，難免有市民將消費券用於日用品、無額外消費，但不會因個別情況而放棄大局觀，相信措施對刺激消費有一定作用。對於台灣和日本推出消費券後，對經濟提振作用不大，陳茂波指難以比較，而香港消費券的額度及施行時間不同，相信每次限額及限時使用的效益最大。

陳茂波又稱，推動電子支付是大方向，今次推出電子消費券，會使用去年派錢研發的電腦系統。早前有4,000多個商戶，已申請安裝電子支付系統資助，只有600多個獲批，陳茂波稱，若政府只是速度不夠快，可投入更多資源加快，相信不會有小店因安裝不到電子支付平台，而不能受惠於消費券。

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