預算案｜社福經常開支逾千億首登榜首　羅致光預告財赤步伐或調整

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-28 11:39

【財政預算案】港府日前發表最新一份的《財政預算案》，勞工及褔利局局長羅致光今(28日)撰寫網誌，表示來年的社會福利經常開支預算達1,056.9億元，超越教育開支，亦首登各政策開支第一位。 他指，在政府財政困難時，社福經常開支仍有雙位數(16.2%)的增長，是眾政策組別中，增幅最大的一個組別，雖然財政司司長預視未來幾年會出現財赤，他強調，社會福利開支在「應使則使」原則下仍需追落後，但他同時亦預告，在現時的經濟情況下，步伐或許有所調整。

勞福局局長羅致光 (資料圖片)

羅致光表示，2021-22年度的社會福利經常開支為1,056.9億元，佔整體政府經常開支的20.4%。相對2017-18年度實際經常開支的653.5億元，來年的社會福利經常開支預算增加61.7%，其中安老服務增加89.3%，增幅最大，其次是康復及醫務社會服務。

職津相關的經常開支在來年會有明顯的增幅約15%

社福經常開支增加亦與多個政策優化及資源投入有關，羅致光於網誌表示，職津相關的經常開支在來年會有明顯的增幅(約15%)，因去年7月調高了津貼金額（增幅達16.7%至40%）, 亦預計在來年度獲批資助的住戶數目亦有所增加。但當中仍未包括政府將向立法會提出降低職津非單親住戶最低工時要求，有關建議的額外一筆開支預計超過9億元。

今年初，政府宣佈把2元乘車優惠的合資格年齡，由65歲降至60歲，羅致光表示，2元乘車優惠及復康巴士的經常開支方面，2021-22年度的預算較2020-21年度修訂預算大幅增加153.2%，主要原因是「此消彼長」，他解釋，去年度疫情關係，令受惠長者和殘疾人士乘搭交通工具需求大減，經修訂的預算，較原來預算少了36%；當局計劃於2022年第一季，逐步將2元乘車優惠推展至60-64歲人士，並將適用範圍擴至包括合符要求的紅色小巴及街渡等，亦會增加12輛復康巴士，則令有關經常開支增加。

▼新一份《財政預算案》重點措施▼

+ 4 + 4 + 4

羅政光表示，現屆政府在投放資源改善社會福利是不遺餘力的。在政府財政困難的時候，來年的社福經常開支仍有雙位數字(16.2%)的增加。雖則財政司司長預計可見的未來幾年都會出現財赤，社會福利開支在「應使則使」的原則下仍需追落後，但在現時的經濟情況下，步伐或許有所調整。

▼陳茂波於立法會宣讀新一份財政預算案▼