羅致光警告討論失業援助金須叫停MPF對沖　勞工界轟要脅打工仔

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-15 11:36

勞工及福利局局長羅致光一直拒絕設立失業援助金，他日前更警告若要認真討論設失業援助金制度，只能叫停取消強積金對沖工作。 勞工顧問委員會勞方代表、工聯會權益委員會副主任鄧家彪質疑，羅致光說法令人感覺是否要威脅勞工界，希望對方能以同理心看待社會需求。職工盟總幹事蒙兆達批評羅致光強詞奪理，指設失業援助是為舒緩打工仔當下困難，取消對沖是確保未來養老，質疑羅致光混為一談。

鄧家彪今日在電台節目指，目前失業率高伍，預計農曆新年後情況更慘淡，要求政府先「救火」。他表示，工聯會一直提倡設立每月9000元、為期半年的失業援助金，強調與現時的「申請在職家庭津貼」和綜援不同。

職工盟總幹事蒙兆達說，對羅致光說法感憤怒，他稱設失業援助是為舒緩打工仔當下面對的困難，取消對沖是確保未來養老，難理解羅致光為何要混為一談，要脅打工仔。

他質疑政府一方面以公帑推行「保就業計劃」，令大財團受惠，但另一方面在設立失業援助上就諸多藉口，形容對方看到火場，但沒有馬上入火場救人。

職工盟總幹事蒙兆達稱，設失業援助是為舒緩打工仔當下面對的困難，取消對沖是確保未來養老，難理解羅致光為何要混為一談。（資料圖片）

另外，政務司司長張建宗日前表示，如疫情紓緩，新增個案回落至穩定單位數，本港有條件與內地和澳門等通關，不排除接種疫苗是通關條件之一。陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉今早（15日）在港台節目中表示，相信以接種疫苗作為通關條件的機會大，估計日後跨境司機沒有接種的話，或不獲發健康碼。



蔣志偉指，司機不抗拒接種疫苗，但有部分年紀大的司機擔心接種疫苗後的安全問題，他認為只要疫苗普及化後就毋須擔心。他又稱，過去數個月惠州、東莞等地，都有拒絕香港司機進入的政策，即使香港車輛轉用內地司機駕駛亦被拒進入，故需要再安排內地貨車做「駁腳」運送，令成本增加。