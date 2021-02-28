主教山蓄水池｜1906年起為九龍半島供水　建築界學者促定法定古蹟

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-28 15:34

深水埗主教山地下蓄水池有逾百年歷史，因拆卸工程而曝光，引來社會關注，最終政府煞停清拆工程，古諮會將於下月開會討論。 有關注人士今天（28日）公佈民間主教山配水庫文物價值評估報告，發現配水庫極具歷史價值，是九龍供水設施的起源，更開創了九龍水塘供水的先河，見證九龍半島從泵井邁向水塘供水，改善了九龍供水系統。 他們強調，主教山配水庫推動香港城市化進程，是本港供水史不可或缺的歷史建築，促請古諮會定為法定古蹟。

建築界學者今天公布主教山配水庫文物價值評估報告，發現配水庫極具歷史價值。（張浩維攝）

為大角咀及深水埗提供食水

港大建築文物保護課程學部碩士畢業生楊慧婷指，為解決食水需求，港英政府曾提出「九龍重力自流洪水系統」，例如興建九龍水塘、水管、引水道等，以開拓九龍半島的供水設施，而配水庫正是1902年啟動的「九龍重力自流洪水系統」的工程一部份，配水庫的水管經過旺角、油麻地管道連接，為大角咀及深水埗等區域提供食水。

楊指，直至九龍水塘在1906年啟用，配水庫亦隨之投入運作，直言配水庫標誌著九龍半島正式從泵井供水，邁向水塘供水年代，除了食水更衛生外，亦促成了聘用本地公司的先例。

屬於第一代使用混凝土案例 或使用本地花崗岩

中大建築碩士畢業生林嘉慧指出，主教山配水庫是全港唯一以花崗岩石柱、紅磚圓拱、混凝土桶形拱頂和擋土牆建成配水庫，「呢個組合，彷彿見到香港建築歷史嘅縮影。」

林嘉慧解釋，在鋼筋混凝土普及前，香港建築以磚石為主。不過，配水庫的拱頂和擋土牆採用了混凝土，屬於第一代香港使用混凝土的案例，反映了20世紀初香港建築逐漸由磚石轉為混凝土結構的現代化進程。

林續指，配水庫很可能使用了本地的花崗岩，由於主教山位於九龍花崗岩區域，故興建配水庫的石柱時，很可能使用了主教山或附近挖出的石；而紅磚設計更反映了香港的殖民地歷史。

本港現存例子不多

建築歷史學者黎雋維亦表示，配水庫利用混凝土、花崗岩及紅磚建成，屬於當時過渡性時期的做法，坦言本港現存的例子不多，「大館」是其中之一，更加突顯了配水庫在歷史上的獨特性，「去到20年代開始，已經完全被鋼筋混凝土取替。」

他們又指，主教山配水庫是全港尚存五個戰前配水庫之一，主教山是唯一採取圓形佈局，並混合使用三種建築物料，其他配水庫即使會使用紅磚，但甚少使用混凝土或花崗岩，而主教山配水庫亦是九龍半島現存已知第二古老的配水庫。