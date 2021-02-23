主教山蓄水池｜古蹟辦首出席區議會　與水務署同拒就事件道歉

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-23 13:42

深水埗主教山（窩仔山）早前被發現內有逾百年歷史的「古羅馬式建築」，深水埗區議會今日（23日）再討論事件，要求古蹟辦加快為作歷史評級，並發展成有保育價值的公共空間。古蹟辦指，正跟進評級工作，會安排在下月11日的古諮會會議中討論，強調對保育持開放態度，歡迎社會提出意見。 深水埗區議會今日一致通過，要求古蹟辦及水務署就事件向公眾道歉，但古蹟辦及水務署均表示「無補充」。

出席會議的古蹟辦館長（歷史建築）2（署任）莫玉霞表示，已經就評級的深入研究，並將主教配水庫放進評級名單中，事項會在下月11日在古物諮詢委員會討論，若獲通過將會有一個月的公眾諮詢期。古蹟辦強調，對保育配水庫成為公共空間持開放態度，現要先等待水務署在該址進行加固工程，又歡迎社會對項目提出意見。

水務署早於2017年向古蹟辦將主教山的水缸申訂列為古蹟，但當時不獲評級；發展局早前以「當中包括一個可移動而不適合作評級的早期水缸」，來回應主教山事件。會上有不少區議員批評古蹟辦在主教山事件上失職，認為要由居民才發現水庫，質疑古蹟辦在事件上是有所隱瞞。

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

民協何啟明及譚國僑在會上動議成立「跟進主教山保育工作小組」，獲得一致通過。何啟明指斥，古蹟辦的書面回應稱，配水庫是「可移動的早期水缸」而不作評級，令人質疑古蹟辦從未落地視察，「成件事唔係居民揭發，無人知入面係古蹟，係咪要繼續閉門造車？」同時，回應內也提到有就主教山成立保育小組，又提到可局部開放給公眾，他要求古蹟辦交代成員名單及視察的進度，據什麼原因作出開放的說法等。

民協李庭豐也質疑古蹟辦不公開主教山的資料，民主黨袁海文翻查古蹟辦在2017年的會議紀錄，發現當時會議內並無今次回應內提及的字眼，「係咪寫啲出嚟卸膊呢？」

莫玉霞回應指，與水務署一直緊密合作，有派員實地視察，正找尋海內外的一手資料，也有參考其他的二手資料。至於「可移動的早期水缸而不作評級」的說法，莫稱並非指主教山的配水庫。

水務署總工程師/九龍區何禮華則表示，深水埗內共有11個配水庫或水缸，署方在進行所有工程前會徵詢古蹟辦意見。

會上亦一致通過要求古蹟辦及水務署要向公眾道歉的動議，但古蹟辦及水務署的代表，均對動議表示「無任何補充。」

深水埗區議會本月初亦曾討論主教山保育事宜，並已一致通過動議，要求盡快公開主教山食水減壓缸工程及保育方案的資料。上次古蹟辦未有派員出席會議，區議會對此表譴責。