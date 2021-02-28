K11 MUSEA名潮爆疫　袁國勇：過早放寬措施　如不迅速檢測或爆發

撰文： 朱海棋 張美蘭 最後更新日期： 2021-02-28 16:13

新冠疫情反彈，本港尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」成為新爆疫地點，已有34人確診，連同7名初步確診，累計41人中招。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇向《香港01》稱，政府過早放寬社交距離措施，重燃病毒傳播鏈，但相信當局是為重振經濟、就業妥協。消息人士稱，衞生防護中心已經擴大追蹤患者的密切接觸者網絡，需時一周觀察成效，當疫情蔓延至更大型群組爆發，便又要收緊防疫措施。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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名潮十多名食客尚未聯絡到

政府2月18日大年初七放寬社交距離措施，晚市重啟、一枱最多坐四人，戲院、遊機中心、美容院、按摩院、健身室等重開。措施鬆綁後一周，K11人文購物藝術館（K11 MUSEA）名潮食館隨即爆疫，五日內錄得34人確診，包括20名食客、9名員工及5名密切接觸者；該群組都有7宗初步確診，為1名食客和6名密切接觸者。群組疑似源頭個案曾於2月19日上班，當局日前指2月19日午市有76人到訪名潮食館，已追蹤61人，其餘10多人就未能聯絡，部份人的聯絡資料不準確。

如果這些工作（檢測檢疫）未能迅速做到，（疫情）將會爆發 袁國勇

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前確診個案已是7至14天前受感染，假如這些患者的接觸者都能及時接受病毒檢測與隔離檢疫，或許能夠遏止這一輪疫情爆發。他警告，「如果這些工作未能迅速做到，（疫情）將會爆發。」

袁國勇表示，政府過早放寬社交距離措施，令新冠病毒再掀疫情。（資料圖片／梁鵬威攝）

第四波almost die down 惟過早放寬措施

被問到政府應否重新收緊食肆晚市堂食等防疫措施，袁國勇指出，第四波疫情在農曆新年前已幾近結束（almost die down），但因為政府過早放寬社交距離措施而重燃病毒傳播鏈。他稱，早前政府放寬食肆、處所營業，相信是因為需要重振經濟、就業方面而妥協。

衞生防護中心昨日（27日）加強追蹤力度，源頭不明患者病發前七日的密切接觸者都要隔離；密切接觸者有病徵，其家人要檢疫三日；確診者傳染期內上班的話，其同事都要強制檢測。消息人士表示，名潮食館群組已有超級傳播，衞生防護中心加大追蹤工作後，預計會發現更多患者推高確診數字，證明防護中心追蹤工作有成效，毋須收緊剛剛才放寬的防疫措施，需要一周觀察新工作效果，但當再爆發出去引致新群組就要收緊措施。

另一政府顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌同樣稱，暫時只有一間餐廳有大型爆發，可能只是個別事件，未必要即時收緊所有措施，不過當有其他食肆群組爆發就要重新考慮。

呼吸系統科專科醫生梁子超就稱，今次染疫人士都是午市食客，跟政府放寬晚市無直接關係，但政府放寬的確令人流聚集及令檢測滯後，「（處所）幾十萬人員工做檢測14日做一次，社區檢測中心開盡都頂唔順啦，統籌上有問題，（政府）有咁嘅要求無提供適切服務要做」，令市民要競爭檢測名額，反令有病徵及有風險人士延誤檢測，才是令疫情再次反彈的主因，即使防護中心加強追蹤都只是滯後措施，「依家見到第二代，第三代可能已經有，只係未驗到」。

他認為政府受壓於經濟、民生壓力，收緊措施空間已經不大，政府反而應優先為有病徵者檢測，盡快獲得檢測結果；市民要避免繁忙時間聚集，分散進餐擠逼情況。