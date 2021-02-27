新冠肺炎｜K11 MUSEA名潮食館為百樂潮菜經營　同系餐廳生意跌

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-27 20:47

新冠肺炎疫情持續，尖沙咀K11 MUSEA的「名潮食館」爆疫，累計有34人確診，包括20名食客，餘下9名員工及5名密切接觸者，商場將連續兩日閉館。 這間新派潮州菜館，其餐廳的股東之一為著名食店百樂潮州酒家家庭成員貝祖榮，餐廳亦由百樂旗下的進灃管理有限公司負責。據知集團得知情況後，已收緊防疫安排，包括暫停員工在不同餐廳調更工作，但有員工坦言已影響其他分店旁生意，「佢哋（名潮食館）出事後，我哋（百樂潮州菜館）生意都跌埋。客人心水好清，覺得都會有事。」

尖沙咀K11Musea「名潮食館」爆疫，截至今日（27日），有關聯的確診者有34人，當中20人為食客9人為員工，並有6人初步確診。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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集團旗下共九間餐廳

新冠肺炎疫情持續，尖沙咀「名潮食館」爆疫，截至今日（27日），有關聯的確診者有34人，當中20人為食客9人為員工，並有6人初步確診。

這間新派潮州菜館，其餐廳的股東之一為著名食店集團百樂潮州酒家家庭成員、海外潮人企業家協會董事貝祖榮，現時餐廳亦由百樂旗下的進灃管理有限公司負責，旗下有九間食店、食品館，其中兩所分店，於去年10月及11月，曾有確診者發病期間14日到訪兩分店。

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據旗下另一所餐廳的職員表示，「名潮食館」爆疫前，公司早已規定同事要無時無刻戴口罩，現時公司再度出通告提醒職員戴上合規格的防疫口罩，不論要否面對食客，就算只需留守後勤清潔同樣嚴守戴口罩的規定。

另外，餐廳本來取消「消毒檯」設置，即將碗碟放到客人使用前要用熱水消毒，現時要再度推出，並需為所有食客提供搓手液消毒雙手。

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職員又稱，自新年以來，由於各店的人手尚算足夠，近日毋須調派員工到不同餐廳幫手，坦言「已好好彩，唔係就好麻煩」。

但職員又指，熟客本身了解餐廳運作，反而因此有誤會，「佢哋（名潮食館）出事後，我哋（百樂潮州菜館）生意都跌埋，客人心水好清，覺得都會有事，無影響就呃你啦！」認為現時多重措施下仍有職員的確診，顯得無奈。

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另外，「名潮食館」的「零號病人」於本月19日確診（編號10942）本身為後勤工作之主的職員，現時仍未清醒大範圍傳播的原因，但有指職員有機會被早一日確診的食客所傳染，但據知其職員18日為休息日，於確診前已經出現病徵，加上發病期間仍有返回工作崗位，相位兩名病人並無牽連。

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