K11MUSEA名潮食館｜圖解超級傳播者與其他患者關係　累計41人染病

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-27 22:53

新冠肺炎疫情疑現反彈，最新爆疫的K11 Musea食肆「名潮食館」疑出現「超級傳播事件」，令到員工、食客都染疫，群組累計已有41人確診或初步確診。《香港01》整理患者資料，發現被暫時界定為「超級傳播者」的是一名72歲男子，他在該餐廳擔任清潔工，他在初三接受檢測時陰性，初五與親友聚會，初七出現病徵，衞生防護中心目前懷疑他初八上班時在餐廳內造成傳播。而與他聚會的一名親人，其後亦確診。

K11 MUSEA名潮食館群組傳播鏈。（香港01製圖）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，第10942宗個案就是被界定為「超級傳播者」的名潮食館員工，他是一名72歲男子，住在秀茂坪邨秀康樓。張竹君稱，他在2月16日（初五）曾經與第10915宗個案有家庭聚會。

翻查資料發現，第10915宗個案是一名34歲女子，在長沙灣億京廣場任售貨員，2月19日發燒，原本被列為源頭不明個案。張竹君昨天稱，由於34歲女子先確診，而她與清潔工見面日期非該女士的傳染期，因此當時沒有要求清潔工檢疫。

另外，第10945宗個案是一名55歲女子，她居住的大廈與清潔工相同，未知二人是否家人關係。

名潮食館群組累計有41人確診或初步確診，當中21人是食客，9人是員工，11人是密切接觸者。張竹君曾指，該食肆有18名員工，換言之現時確診的員工已佔該餐廳職員人數一半。而染疫食客中，只有一人在2月18日到訪，其餘20人都在2月19日到餐廳用膳，而當天該時段應有76名客人，即同時段有四分一的客人都「中招」。

染疫的客人包括醫院管理局一名資訊科技及醫療信息部職員、尖沙咀中心一間公司的3名職員。