K11 MUSEA名潮食館增10確診　二代傳播力寶中心律師樓員工中招

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-28 18:45

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（28日）新增個案22宗，較昨日的33宗略有回落。K11 MUSEA「名潮食館」群組今日再增10人確診，群組擴大至44人染疫，連環出現二代傳播，當中包括一名食客的緊密接觸者，這名確診者在金鐘力寶中心夏禮文律師行工作，2月25日最後一天工作，2月26日發病。 群組還涉及一名在大角咀黃頌仁診所護士，該名護士平時主要負責配藥和登記，有3名食客曾在2月22、24日去過診所。診所內2名醫生、2護士及1名清潔人員亦需要檢疫隔離。 另外，九龍醫院一IT職員初步確診，源頭亦為「名潮食館」，同部門50多名同事被列為緊密接觸者須檢疫。

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K11 MUSEA名潮食館群組爆發持續，今日新增10個確診個案，累計已經有44人染疫。今日確診的包括一名在力寶中心1座15樓內夏禮文律師行工作的文員，2月25日最後一日返工，2月26日發病。

3名潮食館食客曾到黃頌仁醫務所 診所護士確診

另外，與名潮食館群組有關聯的，還涉及一名護士。該名護士在大角咀埃華街105號黃頌仁醫務所內工作，主要負責登記和配藥，該護士2月25日發病，2月27日才最後返工。目前所有2名護士、2名醫生、1名清潔遭列為緊密接工者需要追蹤。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，2月22日至24日期間，有3名食客曾經到過診所求醫。他透露，曾在2月21日至24日之間的4點至6時曾到訪診所求醫的市民，，最好聯絡衛生防護中心。至於與染疫食客同時段的其他求診病人，可能要列為密切接觸者者，衛送往隔離營檢疫，至於其他病人則要接受檢測。

另外，該名護士住在屯門的友愛邨愛智樓，她曾在傳染期曾經在銅鑼灣柏寧酒店住過，兩住所大廈都會被列為強制檢測大廈。

名潮食館2.19午市三分一食客已中招

歐家榮又指，K11 Musea的源頭個案來自名潮食館，相信2月19日時已經出現超級傳播者，可能是其中一名員工。而在目前找到的60多名食客中，已經有三分之一已經確診，除了一名食客外，其他全部都是2.19日午市的食客。他表示，該名超級傳播者離開餐廳後，可能在商場、電梯多種公共設施逗留，令其他人都有機會感染。

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九龍醫院IT員工初步確診 50多人列為緊密接觸者

另外，醫管局下九龍醫院R座一樓的一名IT員工初步確診，其與另一名同事有流行病學關係，而該名同事曾往名潮食館。初步確診的IT員工在第二次檢測中才呈陽性。因部門有兩宗個案，可能有爆發情況出現，因此將50多名部門員工列為緊密接觸者。醫管局已經將1樓關閉做清潔，其餘員工則需要在家工作。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，IT部初步確診的員工隸屬醫管局總辦事處資訊科技及醫療訊息部，屬於文職工作。該名員工和與早前確診的同事屬同一樓層工作，辦公室位置在彼此的隔壁。早前確診的員工在2月22日有病徵，23日確診，當時已經讓50名員工做檢測，而今日初步確診的員工昨日第二次檢測呈陽性。她表示，醫管局會繼續密切檢測情況。

官立嘉道理爵士中學學生確診 全校須強檢

早前確診的10958號病人曾在2月23日於順利邨體育館和約12名朋友打籃球，今日新增個案中有兩名新增確診，分別是編號11003及11006。當中11003是官立嘉道理爵士中學學生，最後一日返學日期是2月26日，送檢疫中心後在2月27日樣本呈陽性，衛生署將為全校發強制檢疫公告，所有同學、老師都要接受檢測。二人住所亦需要強制檢測，分別是元朗教育路88號寶盛洋樓及大南街76號。