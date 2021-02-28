增22宗確診4宗源頭不明　染疫者涉K11 MUSEA食店顧客、員工

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-28 18:51

新冠肺炎疫情持續，本港今日（28日）新增22宗確診，源頭不明佔4宗，累計個案增至逾1.1萬宗。 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會公布，有源頭不明個案在K11 MUSEA卡地亞Cartier工作，亦有一人曾到K11 MUSEA 5樓Lilium by Gitone吃下午茶，另有一名確診者的密切接觸者在K11 MUSEA的Twinkie Cookies工作，並出現病徵但未確診，商場出現爆發情況。 歐家榮表示，由於新增兩名曾到訪K11 MUSEA的確診者沒有到訪爆疫的名潮食館，暫時未知感染源頭，不排除在出入商場受環境污染感染，暫列為獨立個案處理。

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截至今日凌晨零時，本港過去24小時新增22宗確診（#10985至#11006），年齡介乎1至71歲。本地個案佔17宗，其中4宗源頭不明。

其中一人是20歲男子（# 10990），在2月24日發病，26日樣本呈陽性，在旺角Sports Gallery任兼職員工，最後上班是2月21日，與家人同住觀塘安泰邨智泰樓，而他的母親及哥哥初步確診。其58歲母親是在將軍澳醫院任職4S病房服務助理，在2月27日發病，同日知悉兒子初步確診，自己檢測亦呈陽性。而其29歲哥哥是拳擊教練，但去年12月之後已沒有上班，在2月22日發病，住秀茂坪邨秀逸樓，潛伏期曾到弟弟家中用膳。

歐家榮表示，由於新增兩名曾到訪K11 Musea的確診者沒有到訪爆疫的名潮食館，暫時未知感染源頭，不排除出入商場受環境污染感染，暫列為獨立個案處理。（余俊亮攝）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞補充指，昨晚初步確診的4S病房服務助理負責病人護理，工作期間有佩戴外科口罩，故沒有病人列為密切接觸者，但有一名員工曾一同留宿，另先後與六名職員一同用膳，故列為密切接觸者而須檢疫。院方已安排所有病人及職員接受病毒測試，已有結果約30名病人均屬陰性，有關病房亦已暫停接收新症及進行徹底消毒。

何婉霞指，昨晚初步確診的4S病房服務助理負責病人護理，工作期間有佩戴外科口罩，故沒有病人列為密切接觸者。（余俊亮攝）

密切接觸者有病徵 於K11 MUSEA工作

此外，與上述20歲染疫男子同住安泰邨智泰樓的一名友人，亦出現病徵，已安排到伊利沙伯醫院急症室檢測，在2月22日發病，在K11 MUSEA地下的Twinkie Cookies工作，最後上班是2月21日，在16至20日期間沒有上班，列為出現病徵的密切接觸者，暫時未知化驗結果。她沒有到過同一商場的K11 MUSEA名潮食館。

建造業議會53歲女子中招 曾到K11 MUSEA享下午茶

第二宗個案涉及一名53歲女子，在2月25日發病，公司安排檢測發現樣本呈陽性，在觀塘駿業街中海日升中心39樓建造業議會工作，最後一日上班是2月26日，居住在馬灣珀麗灣6座，故她的工作場所及住宅均列入強制檢測名單。她在2月22至23日出席講座及簡介會，涉及四區建造業議會訓練中心，包括南區漁光道、葵青葵合街、九龍灣大業街、北區逢南路，中心會聯絡曾參與者檢測。她在2月19至20日在K11 MUSEA 5樓Lilium by Gitone吃下午茶，但並非在傳染期。

歐家榮補充指，患者工作時有戴口罩，與聽眾有保持距離，期間沒有進食，故沒有中心聽眾列為密切接觸者。

有源頭不明個案在K11 Musea工作或曾到訪用膳。（資料圖片 / 余俊亮攝）

第三宗個案涉及一名33歲女子，她在2月21日發病，26日在社區檢測中心發現陽性，故送到急症室。她在K11 MUSEA卡地亞Cartier工作，最後上班是2月21日，一同工作10名同事送入檢疫中心。她居住在秀茂坪曉麗苑曉輝閣，潛伏期曾到觀塘月華街泰康樓B座，有關大廈會列入強檢檢測名單。

酒店員工確診 曾到九龍諾富特酒店、銅鑼灣柏寧酒、灣仔旭逸雅捷酒店

第四宗個案涉及一名31歲男子，公司安排2月24日檢測發現呈陽性，他在酒店大堂詢問處工作，涉及彌敦道九龍諾富特酒店，銅鑼灣柏寧酒店及灣仔旭逸雅捷酒店，工作期間有戴口罩，沒有與住客有密切接觸，但中心建議酒店員工及住客接受檢測。他居住在興華(二)邨樂興樓，潛伏期曾在到朋友所住的灣仔三元大廈居住，也曾到訪銅鑼灣「牛大人」，中心建議食肆員工接受檢測。

此外，歐家榮公布新安排，所有接獲「安心出行」感染風險通知人士，包括曾到訪K11 MUSEA市民，可透過網上預約到社區檢測中心並展示有關通知，可接受一次免費檢測。

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▼2月27日，市民接種新冠疫苗情況▼