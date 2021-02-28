海港城金不換員工確診　商場人流未減　有市民得知後「嗱嗱聲走」

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-28 18:48

新冠肺炎疫情反覆，近日確診數字回升。尖沙咀一帶人流密集的購物商場，除了K11 Musea爆發群組感染，主動一連兩日閉館外，海港城的「金不換泰國餐廳」亦有傳菜員確診。 該餐廳今日（28日）已暫停營業，而海港城整體仍然人流不少。餐廳對面的運動服裝店仍有不少人在購物，而同層的蛋糕店Lady M，仍有大批食客排隊等候。有市民表示自己做足措施，不怕有風險；但亦有人事前不知道商場有人確診，從記者處得知情況後表示「即刻想走」，著家人盡快購物，盡早離開。

金不換泰國餐廳現已關門，並貼出「暫停營業」告示。（陳嘉慧攝）

有傳菜員確診的「金不換泰國餐廳」現時已暫停營業，海運中心整體人流不少，部分名店外仍有人排隊。而餐廳對面的運動服裝店GigaSports，今日不少人購物，有工作人員說，不覺得今日店舖人流有特別變化。

金不換泰國餐廳現已關門，並貼出「暫停營業」告示。（陳嘉慧攝）

有市民指做足防護措施無需擔心



同層的蛋糕店Lady M門前，仍有約十多人排隊。食客潘小姐與兩名友人在隊伍等候，她表示，一行人在商場逛了幾個小時，有聽聞海港城有人確診的新聞，但認為只要有做足防護措施，便無需特別擔心。

「你講完我即刻想走，我講真㗎」



和家人在商場購物的蘇小姐表示，事前不清楚海港城有人確診，從記者口中得知後，表示「你講完我即刻想走，我講真㗎」，因自己帶同小朋友一起。她說，自己只是剛好經過，在找一間鞋店，希望買雙鞋。她其後著家人盡快購物，「嗱嗱聲走」。

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