K11 MUSEA︰延長閉館至3月5日　周三設流動採樣車為所有員工覆檢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-01 11:00

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署防護中心公布昨日（28日）新增22宗確診個案，其中K11 MUSEA名潮食館群組增10宗，累計共44宗個案。K11 MUSEA昨日宣布連續兩日閉館，並提供流動採樣車，為所有員工免費檢測。直至今日（1日）早上再度公布，閉館日期延長至3月5日，亦將於本周三（3日）再度安排流動檢測車，向商場及租戶員工提供免費覆檢。

衞生署防護中心公布昨日（28日）新增22宗確診個案，其中K11 MUSEA名潮食館群組增10宗，累計共44宗個案。（資料圖片）

K11 MUSEA由今日（28日）起連續兩日閉館，並安排共3輛流動採樣車，為商場及食肆租戶員工提供免費病毒檢測。K11集團發言人指，昨天首日運作暢順，共完成1,500個檢測。為了進一步保障健康，商場將於本周三（3日）再度安排流動檢測車，向商場及租戶員工提供免費覆檢，並確保全體員工第二次檢測結果呈陰性方可上班。

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K11集團發言人續指，為了有足夠時間完成第二次檢測，閉館日期將由3月3日延長至3月5日。而閉館期間，將安排專業人員及智能消毒機械人，將持續為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。發言人亦呼籲，仍未進行檢測的租戶員工，盡快到商場自設的流動檢測車，或到社區檢測中心接受檢測，以保障健康惠己及人。