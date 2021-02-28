K11名潮食館爆疫飲食業憂再停晚市堂食　黃傑龍：應改善通風換氣

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-28 19:40

本港疫情再見反彈，K11 MUSEA食肆「名潮食館」出現超級傳播。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍認為，晚市堂食恢復未幾，若「又開又閂」不符合經濟效益，且過去停晚市兩個半月以來，亦未見可助「清零」。他指，當局宜加強相關群組個案追蹤，正視食肆改善通風換氣問題，始更見實際。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則指，酒樓有做足防疫措施，生意尚未回氣，對當局或隨時煞停晚市感到憂慮。

▼K11 MUSEA「名潮食館」爆疫，K11 MUSEA宣布閉館兩日▼

黃傑龍指爆疫為午市 不應如同「驚弓之鳥」

晚市禁堂食令於本月18日（年初七）起解禁，以晚上10時為限，並容許擴至最多4人一枱，但食客進入時需掃描「安心出行」或「填紙仔」登記個人資料。不過，解封未幾，隨即有食肆爆疫，K11 MUSEA「名潮食館」群組已累計44人感染。



叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，恢復晚市堂食後，由於仍受制於只能安排一半入座率，「生意都唔會做到十足，只能做到6至7成。」他又認為，港府當初決定於年初七放寬晚市堂食令，理應有所規劃，包括預期有輕微反彈，「何況今次(爆疫)仲要係午市。」他續指，疫情已持續逾年，社會不應如同「驚弓之鳥」，貿然「腰斬」會有經濟代價。

無理由今日開，聽日閂，唔係咁樣運作，倒不如一齊做好防疫。 叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍

黃傑龍又提到，飲食業停晚市兩個半月，亦未見有助「清零」；為求復業，業界「已經做咗安心出行，同員工定期檢測呢啲額外功夫」，他認為當局做好個案追蹤，以及協助食肆改善通風、增換氣量至每小時最少6次，以比一刀切禁堂食更為實際，「但如果(有餐廳)打算花錢換設備，政府又唔畀開晚市，賠了夫人又折兵，咁搞法仲點生存？」

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍(資料圖片)

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倫敦大酒樓多招防疫：提醒員工下班後勿「周圍走」

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則指，新年後訂枱食飯的家庭客回落，雖然茶市生意稍好，惟晚市未見暢旺，「初初解封嗰陣多啲，呢輪晚市食客都唔多」，他又指晚市入座率不高，酒樓合共有3層，但只有約八分一滿座。



他相信晚市解禁帶旺尖沙咀等高消費區一帶食肆，但家庭式餐廳及酒樓則未見利好，他直言擔心當局或隨時煞停晚市，「有疫情以來，日日都擔心，但政府如果話要封，都無辦法。」蘇萬誠又指，食客或有「趕尾班車」心態，但預視今晚生意「都唔會好得去邊」。



對於有餐廳出現超級傳播，他指其酒樓有做足防疫措施，每次翻枱均會更換枱布，絕不重用，同日晚上會送往工場清洗，食具等則會使用洗碗機作高溫消毒，亦有提醒員工下班後勿「周圍走」。他續指，有安排員工於大門協助使用「安心出行」或登記資料，但有執行困難，「真係多人起嚟，就好難叫佢哋逐個排晒隊。」