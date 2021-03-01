公屋申請要計及失業人士低息貸款額？　運房局：要返去睇一睇先

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-01 17:30

房屋委員會按現行機制檢討後，建議上調一人、二人及五人家庭的2021/22年度公屋入息限額。至於其他家庭組別，因應疫情衝擊，房委會建議凍結其入息限額，又建議公屋資產限額維持不變。 立法會房屋事務委員會今日（1日）開會討論，會上不少議員關注現行機制「太辣」，家庭申請者很容易超出申請上限，故建議調整相關機制的計算方法。運輸及房屋局回應指，若不斷提高入息或資產限額，擔心不能集中資源幫助最有需要的人。 至於《財政預算案》提出的「失業貸款計劃」，倘申請者取得貸款後會否當作資產計算，當局回應指：「要返去睇一睇先。」

新一份財政預算案建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保，申請人貸款額以8萬元為上限，助失業人士暫渡難關。民建聯立法會議員柯創盛在會上查詢，若市民申領了相關貨款，輪候公屋時會否當作資產計算。

運輸及房屋局常任秘書長及房屋署署長王天予回應指，計劃似乎只是貸款，但坦言：「要返去睇一睇先。」

另外，會上不少議員關注現行檢討公屋入息或資產限額的機制「太辣」，質疑不少家庭超出公屋申請上限，故應調整相關機制的計算方法，民建聯立法會議員劉國勳直言：「政府政策似乎鼓勵啲人唔好做野，留係屋企」，而工聯會立法會議員麥美娟亦批評，機制懲罰了勤力工作的人士，即使只賺取最低工資，但若工時較長，便已超出申請限額。

憂不能集中資源幫助最有需要人士

王天予說，無論如何劃線，都總有人會超出限額，即使政府努力擴大公屋供應，但現時仍在「追落後」，若不斷提高入息或資產限額，擔心不能集中資源幫助最有需要的人。

王天予又指，在現行機制上，除了參考「甲類消費物價指數」外，在2013年亦引入「名義工資指數」，兩者以較高者為準。她說，「名義工資指數」涵蓋的職業類別常見於申請公屋人士，例如文員、零售保安、清潔等，故認為機制合適，可適時反映最新實況。

她又指，根據2020年第四季數據，二人家庭入息中位數為2萬元，與現時建議的公屋入息限額相近。