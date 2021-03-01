新冠疫苗｜有私家醫生已收80劑科興疫苗　明日始注射現時預約已滿

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-01 12:57

新冠肺炎疫苗接種全面展開，有私家醫生今日（1日）早上已陸續收到80劑科興疫苗及5支腎上腺素，明日便正式為市民開打，現時預約已滿，約2至4日便會用完80劑疫苗。他提醒已預約市民要帶備身份證，優先群組的紀律部隊、機組人員等更要出示工作證。

疫苗接種計劃由社區接種中心及醫院管理局普通科門診，明日擴展至私家醫生診所。西醫工會會長楊超發表示，今早收到80劑科興疫苗，早前已接收市民預約，預約者到診所後要出示身份證核對，其他優先群組例如醫護人員、紀律部隊、機組人員、跨境司機等更要出示工作證明。

楊超發指診所人員會將身份證插入電腦閱讀器，登入政府的系統以查看預約市民新冠肺炎疫苗接種紀錄，如市民已打第一針，但未夠28日便希望打第二針，會提醒他如期才注射疫苗；如他超過28日才到診所打第二針，楊超發指時間若屬兩周內沒有太大問題，診所會如常為市民打針，期望市民盡量跟隨專家建議，兩針相隔28日接種，否則可能影響疫苗有效率。他不願透露現時預約率，僅稱預計80劑科興疫苗兩日內便完成接種。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

優先群組須帶齊證明



另一家庭醫生林永和早上11時多亦收到兩盒共80劑科興疫苗、5盒共100個針咀、5支腎上腺素。他稱核對市民身份過程簡單，出示身份證及工作證明即可，提醒因從事特定行業如紀律部隊、機組人員、跨境司機等優先群組，最好同時帶備公司簽發的證明文件及員工證，但若無帶紙本證明文件，出示員工證以證其身份，亦應可獲接種疫苗，希望便利市民。

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