科興疫苗｜今早9時可預約　8間接種中心可打針　圖文解釋登記程序

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-01 06:00

新冠疫苗接種計劃於上周展開，甫一開放登記，就立即爆滿，一直到3月11日的所有計劃配額已經全部用盡。今日（3月1日）系統再度開放登記，5類人士可優先，市民可預約8間接種科興疫苗的接種中心、以及醫院管理局轄下18間普通科門診診所直至3月28日的名額。 目前系統仍只可以預約接種科興疫苗，由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗，將在本周中開放供市民預約。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

五類優先接種群組

五類優先接種群組包括醫療機構及抗疫人員；60歲或以上人士、陪同70歲或以上接種者的兩名同行者；安老及殘疾人士院舍院友和員工；提供公共服務人員，如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員；及跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、陸路船員、漁民等。

▼醫管局轄下的18間普通科門診▼

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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3間周六起轉打科興疫苗

疫苗接種計劃首兩周預約名額已滿，政府早前指周一(3月1日)再次開放預約系統時，將會把原本接種「復必泰」的三間社區疫苗接種中心轉打科興疫苗，令接種科興疫苗的總數增至8間。連同醫管局18間普通科門診診所，接種名額合共20萬個，預約期最遠至3月28日。

轉打科興疫苗的三間社區疫苗接種中心分別位於將軍澳體育館、葵青林士德體育館和屯門友愛體育館，周六（6日）起投入服務，暫定運作56日，其後會視乎需求和疫苗供應量更新服務安排。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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必須同意個人資料處理才可續辦

新冠病毒疫苗接種計劃預約系統今次是上午9時開放預約，依照上次經驗，或需要等待一段時間才能成功進入預約網頁。網頁列明「您選擇接種的新冠疫苗為科興『克爾來福』疫苗」，原先有關BioNTech/復星疫苗「復必泰」部分已刪除。預約要準備三項資料：預約人士的香港身份證明文件號碼和出生日期、可接收手機短訊的本地流動電話號碼。如陪同70歲或以上長者一同接種，也需準備陪同人士的香港身份證明文件號碼、出生日期和可接收手機短訊的本地流動電話號碼。

之後進入聲明網頁，預約者必須同意有關內容，才可到下一頁。其中有條款列明當局將與入境事務處執行核對程序，以處理登記、審查資料並確認登記人的資格，例如持有有效香港身份證號碼與出生日期，以及檢查相關的香港身份證持有人是否已經逝世；又列明資料將轉移到衞生署及與政府合作的相關機構（包括香港大學），以便衞生署持續監測與接種疫苗有關的安全及臨牀事件；資料亦將製備統計數字及進行分析。統籌處稱不會在未經登記人同意下，向第三者轉移或披露登記人的個人資料和資訊。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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揀選接種第二劑不限於首劑後第28日

進入真正登記資料網頁後，須填寫身份證號碼（少部分人可選其他），不接受以護照登記，意味只有香港居民才可申請（持《豁免登記證明書》老年人、失明人或體弱的人士亦可），其後選擇屬五個類別哪一個。

完成後按下一頁，會跳到科興疫苗解說版面，估計有逾千字，需全部五項剔選明白有關資料，包括副作用及評估自己是否適合接種，才能到下一程序，先要揀選是否參加「醫健通」計劃。

之後到新頁面，輸入姓名、手機號碼，然後揀第一劑接種地點及時間，再揀第二劑接種安排，但毋須必選第28日，可選之後數日接種，完成後按確定。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

最快周一起可到私家診所接種科興疫苗

早前政府表示，已有1,200多名參與接種計劃的私家醫生，將於3月中旬之前，在逾1,500間診所為市民接種科興疫苗，市民可直接與私家醫生及診所預約接種，毋須透過政府網上預約系統預約。公務員事務局局長聶德權早前亦稱，優先群組可到私家醫生診所接種疫苗，政府周一起分三天，將疫苗運送至相關診所。西醫工會會長楊超發表示，疫苗最快明天送抵診所，暫未知具體送達時間，不過反響熱烈。

而由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗首批約58萬劑，2月27日抵港，政府表示本周中將開放預約系統，讓市民預約接種。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

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▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼