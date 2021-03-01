撰文： 朱海棋 陳嘉慧 郭曉晴 最後更新日期： 2021-03-01 13:02

新冠肺炎疫苗接種計劃如火如荼，政府今日（1日）公布提供疫苗接種的私家醫生名單，共有833名醫生參與提供科興疫苗接種，當中油尖旺區佔120位醫生冠絕全港18區。值得留意的是，離島區有6名醫生參與，全部都在東涌執業，即長洲、愉景灣、梅窩等離島地方都無私家診所為居民打針。

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼

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今日公布的名單中，共有833名醫生參與政府的新冠肺炎疫苗接種計劃，政府的疫苗專題網站以港島、九龍及新界區分參與的醫生分布。名單會顯示醫生姓名、診所名稱、地址及查詢電話，並提醒市民可以選擇到名單上的診所打針，直接與該名私家醫生及診所預約接種，毋須透過政府網上預約系統預約。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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港島有204名醫生參與：中西區（72）、東區（66）、灣仔區（49）、南區（17）

九龍有280名醫生參與：油尖旺（120）、九龍城區（49）、觀塘區（46）、深水埗（34）、黃大仙（31）

新界有349名醫生參與：沙田區（83）、葵青區（46）、西貢區（43）、屯門區（43）、荃灣區（39）、元朗區（39）、大埔區（28）、北區（22）、離島: 6（全部位於東涌）

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

+ 24 + 24 + 24

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼