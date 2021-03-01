新冠疫苗｜重啟預約一小時　18門診名額幾乎爆滿　8間中心仍有位

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-01 12:48

新冠疫苗接種上周開始，預約系統今日（1日） 上午9時重新開放，不過即時顯示要等約一小時，方可進入系統。登記流程與早前一樣，惟是次新增了3間中心接種科興，分別位於將軍澳體育館、葵青林士德體育館和屯門友愛體育館。在系統一小時內，醫管局18間普通科門診診所名額近乎爆滿，只有一、兩間診所尚餘零星時段，至於8間社區中心相對有較多名額，但中央圖書館（展覽館）不久後亦已額滿。

預約系統於2月23日首度啟用，甫一開放登記，就立即爆滿，一直到3月11日的所有計劃配額已經全部用盡。今日（3月1日）系統再度開放登記，5類人士可優先，市民可預約8間接種科興疫苗的接種中心、以及醫院管理局轄下18間普通科門診診所直至3月28日的名額。

▼5類優先群組市民包括以下▼

1. 醫療機構人員及參與抗疫工作人員

2. 60歲或以上人士（其中陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）

3. 安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工

4. 維持必要公共服務的人員

5. 跨境運輸、口岸、港口工作人員

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

《香港01》記者今早9時進入系統實測，網站隨即顯示預計等待時間多於一小時，惟隨後輪後時間縮短，約一小時便進入到登記頁面。是次可預約的接種地點數量，由23個增至26個，但普通科門診名額依舊「搶手」。在10時許，幾乎18間門診名額已「爆滿」，僅剩油麻地賽馬會普通科門診診所、南葵涌賽馬會普通科門診，各有一時段選擇。

▼接種疫苗流程▼

+ 3 + 3 + 3

至於8間接種中心方面，在開放登記約一小時，所有中心仍有接種名額，位於港島的中央圖書館（展覽館）最搶手，不久後額滿。而新增的3間接種中心，包括將軍澳體育館、葵青林士德體育館和屯門友愛體育館，周六（6日）起投入服務，首日仍有名額可登記，餘下日子亦相對較多日子選擇。

▼疫苗接種預約系統登記過程▼

+ 5 + 5 + 5

▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

+ 3 + 3 + 3

▼2.22立法會部分議員接種科興疫苗▼