K11 MUSEA名潮食館爆疫　袁國勇視察揭送風量只及設計3分之1

撰文： 勞敏儀 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-01 17:40

新冠肺炎疫情再次反彈，尖沙咀K11 MUSEA名潮食館群組已累計至44宗個案，衞生防護中心指染疫人數或會再增加。政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（1日）下午2時半將到商場視察，他指出名潮食館地下樓層的送風量，只及設計要求的三分一，極大機會引致食肆內出現「短距離空氣傳播」，病毒感染大部份顧客及員工。他又提到，餐廳的茶水間內擺滿大量用過的餐具等，亦可能是播毒源頭。

袁國勇到K11 MUSEA視察：

衞生署衞生防護中心總監林文健陪同袁國勇在場視察，他向傳媒交代情況，指名潮食館的群組已累計48人確診，即較昨日公布再多4人，全部是密切接觸者，檢疫期間發現確診。他指出，今日群組再有新增的初步確診個案，患者是一名去過黃頌仁診所求醫的病人，本身未曾去過K11 MUSEA，但其求診日期與其他染疫患者是同一天。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，「名潮食館」G層輸氣管太窄，鮮風量僅正常三分一。（勞敏儀攝）

黃頌仁診所多一病人初步確診 未曾去過K11 MUSEA

林文健又指，今次事件已出現第二代傳播，有三成個案無病徵，而且仍有15名去過名潮食館的食客未找到，情況令人擔憂。他指，由於黃頌仁診所已有第二代傳播，故政府會要求2月22日之後去過診所的人都要接受強制檢測。

他又透露，名潮食館群組有400多名緊密接觸者，全部已在檢疫中心。

袁國勇：鮮風傳送只為正常三分之一

袁國勇指，今次爆發有很大特點，因為名潮食館有兩層，但患者都是在地下樓層進餐，經視察後，相信是一個短距離空氣傳播引起爆發，因為地下的輸送空氣管道「很窄」，而鮮風輸送量較設計只及三分之一，故空氣流動非常差，令病毒在空氣短距離內傳播，帶病毒的空氣亦未能抽走。

他又指，今次播毒源頭亦可能起緣於茶水間，因為首先發病的病人會與其他員工共用茶水間，而且內裡放了很多使用過的餐具，相信亦會造成傳播風險。

袁國勇又指，當局是否會檢控名潮食館的通風問題，要交由政府經調查後再決定。

不過，袁國勇指視察後，認為K11 MUSEA的商場設計，例如廁所環境、公眾地方通風設計、防疫措施等「係安全嘅。」但他承認，現時找不到為何商場內其他店舖仍有個案，例如Cartier店員等，「佢哋無去過名潮食館，但唔知會唔會午膳時間喺同一個地方食而傳播。」他又指，由於Cartier店舖已鎖門，未能入內視察。但他指，伊利沙伯醫院感染控制主任龍振邦醫生會負責為K11 MUSEA的個案做基因排序分析，「或者最終可能發現卡地亞等其他個案，同名潮食館係無關。」

K11 MUSEA名潮食館群組大爆發，商場需延長關門時間至周五(3月5日)。(資料圖片/余俊亮攝)

防疫措施延長至3月17日

食物及衞生局副局長徐德義亦指，所有防疫措施會延長14日，直至3月17日。至於向食肆施加的限制措施，亦會繼續。

食環署副署長（環境衞生）黃淑嫻指，今日與餐飲業界商討後，會要求食肆設立「執枱專員」，須以酒精搓手液潔手，3月4日開始生效。另亦會要求餐飲業界每小時的換氣次數達6次，倘食肆未能做到，須另添置換氣設備，期望業界4月底可做到換氣要求。黃淑嫻指，過去兩星期已向11間食肆「行返舊制」，因為涉事餐廳違反不同的防疫措施，即要立即暫停晚市、二人一枱等。

▼K11 MUSEA「名潮食館」爆疫，K11 MUSEA宣布延長閉館至周五▼

K11 MUSEA高級項目總監董正綱表示，商場關閉期間會安排三部流動檢測車為商場及食肆租戶員工免費檢測，昨已檢測1700名員工，暫時700人檢測呈陰性，今日將繼續提供免費檢測，並將於周三進行第二輪檢測 ，確保在最安全情況下本周六重開。

他估計，K11 MUSEA商場及食肆租戶員工約有2000人，部分租戶員工在政府檢測中心接受檢測，將要求商場員工周三接受第二次檢測，而租戶員工亦鼓勵再次接受商場安排的免費檢測。

K11 MUSEA今早宣布，為確保有足夠時間完成第二次檢測，將延長關閉時間至周五（5日），以便在周三（3日）再度安排流動檢測車，為商場及租戶員工提供免費覆檢，並確保全體員工第二次檢測結果呈陰性方可上班。商場亦會在閉館期間，安排專業人員及智能消毒機械人，為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖深層清潔及消毒。

+ 3 + 3 + 3

K11 MUSEA名潮食館上月24日出現首宗確診個案，不足一周便變演成44人群組，衞生防護中心懷疑負責執枱的清潔工為「零號病人」，她上月18日開始咳嗽，翌日繼續上班至下午4時提早離開。

雖然清潔工有佩戴口罩，但估計她的飛沫較多，有機會停留在空氣通道，或導致食客受感染。衞生防護中心追蹤到的60多名食客中，已有三分一人確診，大部份為2月19日的午市食客，中心推斷該「零號病人」為超級傳播者，她離開餐廳後，或在商場、電梯多種公共設施逗留，將病毒傳播出去。

衞生防護中心懷疑為負責執枱的清潔工為「零號病人」，估計她飛沫較多，有機會停留在通道，或導致食客受感染。（資料圖片）

K11 MUSEA內亦有多間店舖曾有確診者到訪或工作，包括商場5樓的「Lilium by Gitone」、卡地亞（Cartier）等。群組亦擴散至學校及醫管局，位於大角咀的官立嘉道理爵士中學早前亦有一名學生「中招」，全校所有師生均須接受檢測，而醫管局總辦事處資訊科技及醫療訊息部亦有員工確診，50多名部門員工列為緊密接觸者須檢疫。