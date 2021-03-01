私家醫生指明日為預約市民注射科興疫苗︰確認接種者時名額已爆滿

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-01 18:45

本港新冠肺炎疫情持續，科興疫苗及復星／BioNTech復必泰疫苗已於上月先後抵港，政府指本周中起可預約接種。而參與接種計劃的私家醫生，亦於今日（1日）陸續收到科興疫苗，最快於明日（2日）便可為市民接種。私家醫生林永和表示，今早11時收到疫苗後，確認接種者的一刻已發現名額爆滿，「即刻爆咗」。他指，科興疫苗較安全，嚴重副作用不多，但為了減低副作用所引起的風險，衞生署亦向私家醫生提供腎上腺素，「反應可以好突然冇乜先兆，身體血液循環好似突然去唔到個腦度。」

於堅尼地城開設診所的私家醫生林永和表示，在科興疫苗於2月中通過緊急批核後，衞生署已邀請私家診所，查詢會否參與疫苗接種的計劃。直至上周二，當局更舉辦簡報會公布指引及章程，於今早11時接收到科興疫苗後，確認接種者的一刻已發現名額爆滿，「即刻爆咗」，明日可正式為市民接種。

醫生︰每日最多接種20至30人 料本周五或可完成接種

林透露，當局向每名私家醫生提供40或80劑疫苗，由於街坊早前踴躍查詢，因此預訂80劑疫苗。他指，由於需照顧其他病人，若以接種後30分鐘觀察時間計算，每日最多能接種20至30人。因此他預料本周五或可完成接種，屆時或向衞生署溝通增加劑量及商討送貨安排。

林亦指，由於私家醫生的接種速度視乎工作安排，若部分醫生接種率高，建議政府為他們提供更多劑量的疫苗，例如每次預訂200劑。不過他坦言，「唔想堆埋太多病人」，認為100至150劑已是極限，因此亦鼓勵身體無大礙的人士，除了須求醫確認狀況的病人外，可到社區疫苗中心接種。

30分鐘足夠觀察嚴重不良反應

若然接種者出現副作用後會如何處理呢？林永和解釋，私家診所一般清楚相熟病人的身體情況，能掌握他們接種後的敏感反應，而接種前亦會量度血壓及驗血糖，以確定是否合適接種，避免不良反應。

林亦指，大致上得知科興疫苗較安全，嚴重副作用不多，亦會向接種者講解情況︰「就算出現心口痛、頭痛、疲倦，可能係短暫正常反應，過一日半日就冇事。」但他強調，為了避免嚴重反應，會安排接種後觀察30分鐘，因休克性嚴重反應通常於15分鐘後出現，「30分鐘會足夠睇到有冇呢啲反應。」

林更進一步指，雖然科興疫苗嚴重反應的出現機率，大概每150萬分之一，但為了減低風險，衞生署亦向私家醫生提供腎上腺素。他指，嚴重反應能引致失調、昏迷，甚至致命，「反應可以好突然冇乜先兆，急性敏感好似水腫咁，身體血液循環好似突然去唔到個腦度。」

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

因電話預約、地點及時間彈性 接種者以長者為主

然而，若有接種者不願留下觀察30分鐘，屆時應如何處理？林永和表示，接種者在醫生講解後，須簽署知情同意書。他亦指，該80名接種者為街坊，相信他們為自己的健康著想，會盡量配合。「會唔會有好僵化嘅情況？希望唔好出現。如果好唔合作，初步諗法係盡量留佢喺度，始終診所係為佢安全。」

林亦透露，該80名接種者以長者為主，醫護、紀律部隊、跨境司機等工作者數量較少，屆時會以身份證明文件核對身份。他認為，由於相熟的醫生能提供準確建議，而診所的地點及接種時間彈性，同時打電話預約的方式簡便，因此長者會傾向到診所接種。屆時，診所的3張長椅，其中一張將劃分作為接種者休息使用。

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

+ 16 + 16 + 16

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

+ 24 + 24 + 24

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼