新冠疫苗｜聶德權：830間診所訂了6.3萬劑科興疫苗　最快明日接種

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-01 15:30

新冠疫苗接種計劃近日開始，科興疫苗今日（3月1日）亦陸續送到私家診所。公務員事務局局長聶德權今日交代接種計劃詳情，指現時一共有830名私家醫生或診所，訂了共6.3萬劑科興疫苗，屬優先組別的市民，最快明日可免費到相關診所接種。他表示，如私家診所有須要補充，衞生署將會處理。

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

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早前政府表示，有1,200多名私家醫生，參與了疫苗接種計劃，不過聶德權今日指，只有830名私家醫生或診所，訂了共6.3萬劑科興疫苗。他解釋，確有千多名私家醫生表示願意參與計劃，不過訂了疫苗的只有830名。他續稱，科興疫苗今日陸續送到相關診所，最快明日開始接種，屬於優先群組的市民，除了到疫苗接種中心，亦可到私家診所接種疫苗，同樣費用全免，相關診所名單已上載至互聯網。

聶德權續指，並不會為參與計劃的私家醫生數量設上限，歡迎醫生參與，假如有意訂購疫苗，衞生署會處理。他又稱，如私家診所日後希望補充疫苗，政府將會配合。

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼

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