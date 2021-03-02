八大上學年共1816學士生退學　創至少11年新高　港大佔最多

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-02 15:42

大學教育資助委員會公布的最新統計數據，2019/20學年共有約2,161名大專學生退學，當中約1,816人本為8間資助大學的學士學位課程學生，較2018/19學年增約19%，數字創至少11年新高。 2019/20學年退學的學士生中，最多來自香港大學（343人）、理工大學（329人）及中文大學（305人）。而八間大學中，只有教育大學的退學學士生人數有所減少，其餘7間大學的退學人數均有所上升。若以升幅計數，理大屬最高，退學的學士生比2018/19學年的224人大增約47%。

大學教育資助委員會（教資會）發表最新年報。

教資會年報顯示，2019/20學年資助大學學士生共有86,867人，比2018/19學年微升約830人，升幅不足1%。而第一年全日制學士生人數約18,362人，與2018/19學年的18,367人相若。

八大大專生退學人數按年增一成四

據教資會最新統計數據，除硏究院研究課程外，上學年決定終止學業的學生人數大增。若計及研究院修課、副學位及學士學位課程，2019/20學年八大的退學人數約2,161人，比前一學年的1,888人，按年增加約一成四。

▼教資會數據：八大2019/20學年退學人數▼

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港大最多學士生退學 理大學士生退學數字升幅最高

若單以學士生計算，2019/20學年八大退學的學士生人數合共1,816人，創至少11年來新高（教資會網頁最早可翻查至2009/10學年）。當中港大佔最多（343人），其次是理大（329人）及中大（305人，按年約16%）。

2019/20學年，八間資助大學的學士學位課程退學人數（教資會網頁截圖）

若與上一學年比例，理大退學學士生比例升幅最高，達47%；其次是科技大學。上學年學士課程學生人數為207人，比上一學年的153人增54人，升幅約35%。

而在八大之中，只有教育大學的退學學士生人數有所減少，由2018/19學年的125人，減至2019/20學年的125人。