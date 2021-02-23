中學校長會：學生離港退學按年增52%　教師離職增15%部份提早退休

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-23 12:58

香港中學校長會調查發現，2020年7月至11月全港中學生退學及教師離職人數，比2019年同期大增。期間約有1,474名學生退學，較上一年同期增兩成三，當中約一半人因離港退學。 而教師離職人數亦急增，扣除退休的教師後，去年有235名教師離職，較2019年同期的205人，增加一成半。當中不乏教學年資達20年以上的資深教師，部分人稱會提早退休（28人）及轉行（4人）。 調查中，逾八成校長預計，學生退學數字會持續上升、逾七成半校長預期教師離職數字亦會增加。

香港中學校長會不記名調查發現，2020年7月至11日的退學生較2019年同期大增兩成三，教師離職人數亦上升約一成半，當中約32人為20年以上教學年資的資深教師。（資料圖片）

香港中學校長會在2020年11月7日至12月10日期間，以不記名方式，向全港中學校長進行《學生離校及教師離職情況問卷調查》，收回的98份有效問卷中，津貼中學佔約62%，直資中學佔約8%，補助中學佔約7%，而官中則佔1%，餘下約兩成一，則未有提供學校資料。



1,474中學生退學 約一半人離港

調查發現，於2020年7月至11月期間，非畢業原因離校學生，總人數達1,474人，較2019年同期的1,195人增加279人，增幅達23%，而中一至中三，以及中六級的退學人數明顯增加。

至於退學原因？調查顯示，約有723名學生因離港（如移民或海外升學）而退學，較2019年同期的475人，急增52%。

2020年7至11月非正常退休的離職中學教師人數比2019年同期增一成半，家庭移民、提早退休或轉行人數都屬去年同期的一倍。（資料圖片）

235名教師非退休離職 數十名資深教師提早退休或轉行

教師離職情況方面，2020年7至11月非正常退休的離職中學教師人數為235人，較2019年同期205人增約15%。其中家庭移民（37人）、提早退休（36人）及轉行（15人）的教師，亦較2019年同期增一倍或以上。其中有28名提早退休教師的教學年資達20年以上，比去年的12人大增；另有4名年資達20年的教師選擇轉行（2019年並沒校長反映有20年以上教學經驗教師因轉行而離職）。

展望未來，逾八成中學校長預期學生退學人數會輕微上升。（資料圖片）

七成半校長料退學生持續增

展望未來，約83%中學校長預期，學生退學人數會再輕微上升；逾七成半校長估計，教師離職人數會繼續增加。多名受訪校長擔心未來招生情況，如尖子會被其他學校招收，影響學校收生及學校發展；而教師中途離職亦會帶來更多不穩定因素，如影響教學質素、團隊士氣、學校規劃及持續發展等。

促教育局減少干預學校

中學校長會在報告中提到，不少校長促教育局給予學校足夠自主，減少干預，並制訂計劃，如推小班教學及通關讓跨境生復課，減輕學校因學生人數減少，致面臨縮班危機。

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