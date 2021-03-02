九巴逼翻閹車長轉半職　工會︰不超過30人簽新約　惟管方明起強推

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-02 17:28

九巴過去會以合約形式「翻閹」續聘退休車長，每年續約。惟上月底突宣布，退休續聘車長，本月起只獲以半職聘用，更指定要負責駕駛夜更。事件引發工聯會屬會的汽總九巴分會不滿，上周四(25日)到尖沙咀碼頭巴士總站圖「突襲封站」抗議。 汽總九巴分會主任黎兆聰表示，暫時應不超過30名退休續聘車長簽署新合約，而未有簽約的退休車長仍如常上班，但明日(3日)起，照樣只獲派6小時的夜更工作。被問到工會有否下一步行動，他表示，正待政府部門介入，邀請公司開會，但至今會面無期。 《香港01》正就退休續聘車長工作安排，向九巴查詢，現正待回覆。

▼2月25日，汽總九巴分會於尖沙咀碼頭巴士總站企圖「突襲封站」▼

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九巴原安排本月1日起，要求退休續聘車長簽新約，轉為半職工作。黎兆聰指，九巴昨日未見要求收回無簽新約的退休續聘車長證件，但有部分退休車長，因不滿公司強硬態度，決定交還證件。他指，尚未簽新約的退休續聘車長，今日仍繼續如常上班，但由明天起，相關員工已被指派6小時的夜更工作。

黎兆聰於上周四(25日)曾揚言，若九巴堅拒撤回方案，必定會將行動升級，採取更激烈行動，甚至有機會突擊封車廠或封站。被問到工會有否決定就事件採取進一步行動，黎兆聰指，現時正待政府部門介入，已要求當局協助舉行勞資會談，但至今公司仍未有安排見面。