爆疫名潮食館被揭鮮風量低於標準　K11 MUSEA宣布終止租約

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-02 15:56

尖沙咀商場K11 MUSEA食肆名潮食館爆疫，群組累計至少49人染疫，包括9名員工及22名食客。K11集團發言人今日（2日）表示，就政府專家顧問袁國勇指出，名潮食館的鮮風量比牌照標準低，集團得悉後已即時嚴肅跟進，並將終止其租約。商場將於明天（3日）為商場員工安排第二次新冠肺炎病毒檢測，商場員工須出示陰性檢測證明才可上班，確保員工及顧客安全。

K11 MUSEA 「名潮食館」爆發群組感染，被指地下層通風僅達規定的三分一。（資料圖片）

名潮食館通風系統與其他商戶不相連

K11集團發言人強調，名潮食館的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連；商場內的通風系統接近醫院使用的最高級別，在出風前更設有UV消毒，衛生水平高，不受個別租戶自設的通風系統影響。

據了解，名潮食館尚餘的租約期為一年以上，即提早至少一年解約。

K11 MUSEA周六重開 明為員工第二次檢測

集團會繼續在場內進行深層清潔及消毒，為本周六重開作準備。同時，商場將於明天（3日）為商場員工安排第二次新冠肺炎病毒檢測，商場員工須出示陰性檢測證明才可上班，確保員工及顧客安全。

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名潮食館累計49人染疫，包括22名食客，並出現二代傳播。該商場其他商舖亦出現個案，包括卡地亞員工、Lilium by Gitone女食客，而Twinkie Cookies女職員亦初步確診，感染源頭尚待基因排序確認。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日表示，名潮食館爆疫或因短距離空氣傳播和食具交叉感染。他稱，店內部分位置空氣流動低，地下層的通風管很幼，輸送鮮風量不足，僅為牌照要求的三分之一；而且出風口位於店內兩端，中間空氣會停滯。