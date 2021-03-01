名潮食館群組爆發　抗疫程序不容有失

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-01 18:09

K11 Musea名潮食館群組確診個案在周一（3月1日）新增四宗，總計已有48宗。香港疫情好不容易才在農曆新年前被壓下，但不出數天就反彈，甚至還在求診診所出現了二代傳播。政府當務之急固然是盡快找出感染者和切斷傳播鏈，然而事件中有食客指「安心出行」應用程式漏報感染通知，加上其間採樣和檢測進度有落後情況，此等缺失隨時成為抗疫漏洞。

這波爆疫一大原因是該員工發病後仍然值勤以致感染食客，外界暫時無從知道該員工帶病上班是本人輕視病情、擔憂請假減少收入抑或其他原因。無論如何，此事再次提醒僱傭雙方需要相互諒解，切勿讓員工帶病上班，以免得不償失。政府專家顧問袁國勇表示，食館內部換氣不夠流通，懷疑因此導致有短距離傳播。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，「名潮食館」G層輸氣管太窄，鮮風量僅正常三分一。（勞敏儀攝）

改善程式功能方可鼓勵使用

政府強制市民光顧食肆要掃「安心出行」碼或手寫記錄行蹤不久便出現食肆群組，社會自會嚴加檢視措施能否幫助控疫，即及早發送潛在感染通知給同場食客，加強留意自身健康變化，但效果似乎未符理想。

衞生防護中心相信該食肆的確診清潔工是超級傳播者，並且推斷他於2月19日發病翌日傳播病毒給多枱食客。在群組個案爆發後，媒體陸續收到同日該店顧客投訴未有收到程式，要自行檢測。創科局和政府資訊科技總監辦公室回應媒體疑問時，多宣揚程式有用，包括成功透過記錄得悉有確診者到訪該食肆，另外找到確診者的密切接觸者送檢，又重申用戶只要跟確診者同場出現，程式也會通知用戶，遺漏通知或與下載人的手機或網絡有關。

「安心出行」應用程式最大功能是通知使用者的感染風險，若此功能失效肯定嚴重會削弱市民對該程式的信心，並且可能令更多選勵市民棄用較難追查的紙筆記錄。資科辦必須加強對該程式的定期效能維護和除錯排程工作，並且鼓勵使用者上報有關程式的問題，甚至考慮聽取坊間要求開放源碼好讓大家集思廣益改善成品。

2月17日，荃灣流動採樣站，巿民排隊等候做新冠肺炎病毒檢測。（余俊亮攝）

採樣檢測滯後阻控疫

除了追蹤感染工作缺失，採樣檢測過程亦見阻滯。農曆新年假期前後，政府擴大強制檢測對象的範圍至多個行業，希望藉此盡快找出社區隱形感染個案。《香港01》估算至少有55萬名打工仔要定期或不定期接受強制檢測，這還未計算針對醫護病人的恆常檢測，以及對諸如K11 Musea員工和大廈住客要進行突發的強制檢測。隨着採樣檢測需求與日俱增，本地的化驗設備和人手可能也開始吃不消。

過去政府曾稱香港每天可以最多為八萬名市民收集樣本及進行十萬個檢測，而且可以在48小時內將結果告知受檢者。不過，觀乎農曆年假期間不少打工一族要在戶外排隊等候採樣，又有市民交樣本收集包後等候逾一星期才收到檢測結果，可知近日檢測程序已經超出負荷，而醫管局日前亦公布有一家外判化驗室未能達到48小時測出結果的要求。

市民無法快速得到檢測結果，自然有礙當局控制疫情傳播。衞生防護中心稱該超級傳播者有機會把病毒帶進商場公眾地方，而因為病毒的潛伏期多為五天，當有檢測結果需時逾一周，染疫者可能在被檢測出結果前已經再傳染他人，從而出現跨代傳播。醫管局雖稱已聯絡數間私營化驗室由本周起逐步加入提供服務，驗量，但未有提及每天檢測量具體可望提升多少。局方一方面必須多加交代預期提升量，好讓外界評估是否足夠，另一方面也要加強督促承辦商完成其合約要求。