佔中九子上訴｜律師指戴耀廷自我犧牲爭取民主　啟發市民是否有罪

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-02 16:05

2014年發生逾70天的佔領運動，被指是佔中發起人的「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明及另外6人，就串謀作出公眾妨擾等罪成，被判監、社會服務令等。他們不服裁定提出上訴，上訴庭今日（2日）處理上訴。代表戴耀廷的律師張達明表示，佔中計劃目的並非作出妨礙，而是要引起公眾關注、透過自我犧牲去爭取民主，直言串謀「啟發」香港市民是一項罪行，那麼三子的確有罪。

九名被告除「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明，另外6人為陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘和李永達。其中戴耀廷和陳健民被判囚16個月，邵家臻及黃浩銘則被判囚8個月。除了戴獲保釋等候上訴外， 陳健民、邵家臻及黃浩銘已刑滿出獄。朱耀明、鍾耀華、李永達及陳淑莊被判緩刑，張秀賢則被判處200小時社會服務令。

代表戴的律師張達明表示，雖然西九龍裁判法院仍有涉及戴的保釋聆訊，但戴已完成保釋陳詞，他會在上訴聆訊完結後，再返西九法院應訊。

2014年情況與現時有別

張在陳詞時提醒，2014年的情況與現時有別，當時大多集會均是和平地進行，法庭應要考慮當時的情況。張續指，在當年9月28日前的行動計劃，雖然較為詳盡及仔細，但9月28日宣布啟動佔中當天，有關計劃卻沒有細節，最終所有佔領行動是在金鐘進行，認為有關計劃不夠詳盡以構成串謀罪行。

戴非領導只是支援角色

再者，戴宣布啟動佔中後，有參與者即場離開，亦不能肯定在添美道集會的人士，是否有簽署佔中意向書，而戴在運動中已非領導角色，只屬支援角色。

張又指，原本的佔中計劃並非為作出妨礙，只是想引起公眾關注，並透過自我犧牲去爭取民主，故認為未構成串謀作出公眾妨擾犯罪意圖，若然「啟發」香港市民是一項罪行，那麼三子的確有罪。

呼籲市民留下是否屬煽惑

至於就煽惑罪而言，雖然指控戴呼籲市民留在添美道，但當時有市民在現場，只叫他們留下並不構成煽惑他人作出公眾妨擾。

案件編號：CACC128/2019

佔中九子各人判刑。(詳看下圖)