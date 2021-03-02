新冠肺炎｜美媒：特朗普和梅拉尼婭已在1月悄悄接種疫苗

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-03-02 15:49

美國全國廣播公司（NBC）引述一名美國前總統特朗普（Donald Trump）顧問在3月1日透露，特朗普及夫人梅拉尼婭（Melania Trump）1月曾在白宮「悄悄」接種了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

目前還不清楚他們接種的是哪款疫苗，白宮當時也未透露這一情況。

特朗普卸任6周後、在2月28日美國保守派政治行動會議（CPAC）上發表首場重要講話時，炫耀自己當初的新冠疫苗研究計劃「曲速行動」，同時他還敦促與會者儘快打疫苗。

特朗普在講話中沒有透露自己已經接種了疫苗，只是鼓勵大家說： 「我們冒險是因為如果不這麼做，如果你們現在不去打疫苗，那麼你們很長時間內都將不會有辦法獲得疫苗。」特朗普說：「所以，每個人都去打疫苗吧。」

特朗普在2020年10月公開自己和夫人對新冠病毒檢測呈陽性的消息，兩人不久後更新及公布他們的康復情況。

在治療期間，特朗普接受了實驗性的「抗體雞尾酒療法」，而美國疾控中心建議，接受過這種療法的人至少要等90天後再接種疫苗。

為增強公眾信心，美國總統拜登（Joe Biden）已經公開接種了兩劑輝瑞公司（Pfizer）生產的新冠疫苗，兩次接種分別在2020年12月21日和2021年1月11日。