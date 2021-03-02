廉署控空調承辦商工程師　涉誘僱主分判31萬元訂單予自己公司

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-02 18:39

廉政公署昨日（1日）落案起訴一名空調承辦商工程師，控告他涉嫌欺詐，於分判總值共逾31萬元的維修訂單予另一間公司時，沒有披露自己在該公司有財務權益。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（3日）在沙田裁判法院答辯。

廉政公署落案起訴一名空調承辦商工程師，控告他涉嫌涉欺詐，分判31萬元維修訂單時隱瞞財務權益。（資料圖片）

被告李志偉（40歲），正卓工程（香港）有限公司高級項目工程師，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。

正卓是一間為商業客戶提供空調系統安裝及維修服務的工程公司。其員工須申報，如在任何與正卓有商業交易或競爭的公司，擁有任何財務權益。

被告於案發時是正卓的高級項目工程師，負責評估正卓客戶的空調工程訂單，及向正卓建議由其員工進行有關工程，或把工程外判予分判商。正卓於2017年9月取得炮台山一幢商業大廈的空調維修工程項目。

控罪指，被告涉嫌於2017年9月20日至2018年4月23日期間，隱瞞及沒有向正卓披露，他在正卓分判予墨曌工程的上述工程項目中所擁有的財務權益，並意圖詐騙而誘使正卓聘用墨曌進行有關工程，而導致被告獲得利益或正卓蒙受不利。

廉署調查顯示，正卓在上述期間判授六項維修合約予墨曌，總值逾31萬元。正卓在廉署調查案件期間提供全面協助。