將軍澳隧道九龍方向巴士轉乘站最快4月底啟用　料30條巴士線設站

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-02 18:21

將軍澳隧道巴士轉乘站（將軍澳方向）於去年10月初啟用，而九龍方向則因為工程進度影響，須延遲啟用。觀塘區議員葉梓傑向《香港01》透露，九龍方向的轉乘站工程已快將完成，政府預料最快4月底啟用。 葉表示，居民對轉乘站期待已久，相信啟用後，可令興田邨、康華苑的居民受惠，只需步行約3分鐘就可到轉車站。據他了解，該轉車站初步擬有30條巴士線停站。

▼10月5日將隧轉車站啟用後首個工作天 下午繁忙時間交通大致正常▼

將軍澳隧道收費廣場往將軍澳方向的巴士轉乘站，於去年10月2日啟用；至於九龍方向，由於地下設施改動時間比預期長、岩石挖掘工程比預期難度高，而且受疫情影響，所以需要延遲啟用。當時土木工程拓展署曾稱，會爭取於2020年底前完成交付相關工程。

將隧巴士轉乘站九龍方向，設站巴士路線︰ 新巴：796C/E/P/S/X、N796、797、798、798A/B、694 城巴：A29、E22A、E22S、N29、NA29 九巴：98D/P、296D、297、297P、98、98A/B/S、296A/C/P 城巴／九巴：690、690P

觀塘區議員葉梓傑表示，近日運輸署及土拓署向區議會透露，九龍方向轉乘站的工程已完成「七七八八」，只欠一些道路上蓋等，之前巴士公司亦曾到場試車，相信轉乘站最快4月底啟用，本月區議會將開會再討論。

▼將軍澳隧道長期擠塞 9月28日晚間塞車情況▼

葉梓傑表示，居民對轉乘站期待已久，相信藍田居民都可受惠。他說，現時興田邨及康華苑居民，需時約20分鐘前往鄰近港鐵站；但轉乘站啟用後，就增加交通選擇，可步行3分鐘到轉乘站，乘搭巴士前往各區。而九龍方向的將隧轉乘站，預料有約30條線設站。

早前將軍澳方向的轉乘站啟用時，巴士公司有設轉乘優惠，葉梓傑期望九龍方向亦有同類安排，須再了解更多詳情。不過他亦稱，現時前往轉乘站的道路配套落後，例如由秀茂坪步行前往轉乘站時，其中一條天橋只有狹窄行人路，而且未安裝欄杆，希望當局關注。