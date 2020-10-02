將軍澳隧道轉乘站首日啟用　巴士迷坐頭班車體驗新路線

位於將軍澳隧道收費廣場（往將軍澳方向）的巴士轉乘站於今天（2日）早上啟用，共有25條巴士線於該處停站，部分路線有轉乘優惠。九巴路線98及新巴城巴路線797今天首日行駛。 有巴士迷由屯門遠道而來，坐頭班車體驗新路線，特意到訪轉乘站，為巴士拍照留念。有入將軍澳的乘客表示，在轉乘站轉車方便，可節省到區內後再步行約十分鐘路程轉車。

同一時間少於10人候車轉乘

位於將軍澳隧道收費廣場（往將軍澳方向）的巴士轉乘站於今早啟用，共有25條巴士線於該處停站，包括15條全日服務、4條只於凌晨時段服務，以及6條只於繁忙時段服務的路線。現場有巴士公司工作人員協助乘客，但轉乘的市民則不多，平均少於10人候車。

乘客乘搭部分路線前往該轉乘站，轉乘其他指定巴士路線時，可享有轉乘優惠。轉乘站設有洗手間、候車上蓋、座位及預計巴士到站時間的顯示屏。

在假日入將軍澳的王小姐表示，今日嘗試使用轉乘站，她平均每周會去將軍澳一次。她說以往在秀茂坪要走上斜坡到另一個巴士站轉車，增設轉乘站後可節省約十分鐘路程，幾乎所有入將軍澳的巴士都會經過此站，她認為路線集中的轉乘站方便市民。

屯門巴士迷入將軍澳坐新線頭班車

讀中五、做了兩年巴士迷的林同學幾個月前開始留意轉乘站，和友人前來為新巴士路線拍照留念。居於屯門的他早上6時特意到將軍澳，乘搭全程797循環線的頭班車，再到轉乘站。他指兩條巴士路線似乎有競爭，兩間巴士用較新款的車行駛新路線，有少少炫耀感覺。他又希望巴士公司可提供更多轉乘優惠。

他表示，以前市民乘搭巴士去將軍澳一般在觀塘或藍田轉車，車站距離不近或要找車站和走一段路程。轉乘站啟用後可讓市民在此處轉車到將軍澳不同地點，轉乘站提供有更多選擇，也有分流效果。

是巴士迷已10年的葉先生，早上10點半來到，同樣都是看新巴士路線。他說98路線的車款比較新，但都駛了上街約一年。居住藍田的他平時去將軍澳要步行10分鐘搭港鐵，雖然去轉乘站的路程都差不多，但可以有更多路線乘搭，特別是去將軍澳工業區。