疫苗接種｜港島東3醫院周三起供醫護接種科興　選復必泰須到中心

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-02 22:23

本港新冠肺炎疫苗接種展開得如火如荼，58萬多劑復星/BioNTech復必泰疫苗亦於上周六（27日）抵港，市民最快可於下周三（10日）接種。醫護人員及長者亦為優先群組之一，早前政府曾宣布，會為安老院舍群組優先接種疫苗，首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗， 港島東醫院聯網服務總監（基層及社區治療）康佩玲表示，屆時外展隊伍由1名醫生及護士組成，預計計劃初期每小時只能為3至4人接種，相信熟習後能增加次數。港島東醫院聯網總監陸志聰表示，將在7間港島東聯網的醫院I，為員工安排科興疫苗接種服務，並即將完成籌備，其中3間醫院明日起開始提供服務。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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料外展隊每小時為3至4名長者接種

康佩玲表示，安老院舍的接種安排方面，科興疫苗由衞生署負責，醫管局負責注射復必泰疫苗，並由社署負責發信邀請安老院舍安排接種，因此現時仍未知具體情況。但她透露，屆時外展隊伍由1名醫生及護士組成，「外賣啲針上去打」，護士將在社區接種中心取得疫苗，放進橙色袋裡保存，並將緊急藥物放進藍色袋。而醫管局會安排交通讓外展隊前往安老院舍。

康續指，當取得安老院舍名單後，安展隊伍需到每間院舍3次，第一次上門為視察情況，以尋覓接種的位置，並與安老院舍員工商討接種當日的人員安排；第二次上門則負責注射第一針，以及解答長者家屬的疑問；最後一次上門則為注射第二針疫苗。她預計，計劃初期每小時能為3至4人接種，相信熟習後能增加次數。

正籌備7間港島東聯網的醫院為員工接種科興疫苗

陸志聰透露，今日已召開員工大會收集意見，現時醫護人員可透過政府的預約系統到社區接種中心，亦可到醫管局18間普通科門診捐接種科興疫苗。但他指，為了方便同事在工作的地點接種，將在7間港島東聯網的醫院安排接種服務，並即將完成籌備，其中3間醫院明日起開始提供服務。

至於復星/BioNTech復必泰疫苗方面，陸志聰表示員工必須到社區接種中心注射，因此正在商討透過內部的預約系統，配合交通安排，讓整個接種流程更為方便。他亦指，鼓勵同事與上司傾談，在不影響照顧病人的情況下，離開工作崗位接種疫苗，並強調選擇哪一種疫苗接種，為醫護人員的自由選擇。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼