科興疫苗｜63歲長期病患翁上周五接種疫苗　周日急性呼吸困難不治

撰文： 袁澍 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-02 22:34

香港疫苗接種計劃上周五（2月26日）起，供五個優先群組市民接種科興疫苗，包括60歲以上長者。開打數日已經出現6人因接種疫苗而送院求醫，衞生署今晚（3月2日）公布，一名63歲老翁首日接種疫苗後兩日，在本周日（2月28日）出現不適入伊利沙伯醫院，同日不治離世。 衛生署今晚表示，接獲據醫院管理局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，指該名63歲男子接種疫苗出現急性呼吸困難，自行前往伊莉莎伯接受治理後不治，已按既定機制，盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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衞生署稱今晚才接獲管局通知

衞生署表示，今日晚上接獲醫院管理局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告。該宗個案涉及一名63歲男子，於2月26日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。他及後在2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫院管理局，正就該事件獲取更多資料，以進行調查及評估，暫時未能確定與接種疫苗有關。衞生署已按既定機制，盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

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據悉，該名六旬老翁本身有嚴重糖尿病、支氣管炎，疫苗臨床事件評估專家委員會明日將開會討論個案。

香港私人執業醫生協會代表、外科專科醫生郭寶賢。（羅君豪攝）

官涌疫苗中心負責醫生：當日無人觀察期間感不適

官涌疫苗中心負責醫生：當日無人觀察期間感不適

佐敦官涌體育館疫苗接種中心負責醫生之一郭寶賢醫生表示，政府及醫院均無就事件聯絡他。他又稱，在2月26日接種疫苗的市民當中，無人在30分鐘的觀察期間感不適，也無人需送院。

他續指，即使市民患有嚴重糖尿病，只要病情已經控制好，就可接種科興疫苗，被問到如何評估一個人是否已控制好病情，他直言「佢自己話咋喎」，接種者需自行申報病情是否穩定、有無按時服藥等，「除非醫護目測佢有唔妥，先會量下血壓。」他相信死因未必與疫苗接種有關。

疫苗顧問專家委員會成員許樹昌認為，需驗屍才能確定死亡與疫苗接種有無關。