科興疫苗｜4人接種後送院　出現眩暈、顫抖、血壓高、心悸等

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-01 23:17

疫苗接種計劃展開第四日，今日（1日）共有約6,400名市民接種第一劑疫苗。政府公布，截至今日凌晨0時0分的過去24小時，共有3男1女接種疫苗後送院個案，年齡界乎39歲至69歲，包括出現眩暈、顫抖、血壓高、心悸等，當中3人無須留醫，他們都是在中央圖書館社區接種中心接種疫苗。

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三名送院者為中年男子 一人需留院

4宗送院個案均在中央圖書館接種疫苗，包括一名39歲男子接種疫苗後，眩暈及顫抖，於上午11時58分被送往律敦治醫院留醫觀察，情況穩定；一名48歲男子出現血壓高及心悸，於下午6時48分被送往律敦治醫院，情況穩定，無須留醫；一名45歲男子眩暈，於下午7時43分被送往律敦治醫院，無須留醫。

一名69歲女子接種疫苗後，血壓較高及身體無力，於下午3時54分被送往律敦治醫院，情況穩定，無須留醫。

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累計27000已接種

政府統計指，今日共有約6,400名市民接種第一劑疫苗。自2月22日以來累計超過27,000名人士接種了第一劑疫苗。

另外，截至今晚8時，共有超過157,000名市民，今日在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。自2月23日以來，累計超過228,000名人士預約接種疫苗。